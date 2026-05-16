Есть ли НЛО над фронтом: что на самом деле видят аэроразведчики в небе

Украинские системы наблюдения ежедневно фиксируют объекты, которые не удается классифицировать мгновенно, - но причина почти никогда не мистическая.

Волна публикаций о "неопознанных объектах" над линией соприкосновения – закономерное следствие того, что Россия постоянно вводит новые типы беспилотников. В то же время радиотехнические подразделения ежедневно в ручном режиме присваивают целям номера и названия, ориентируясь на скорость и траекторию: именно так различают баллистику, аэробаллистику и крылатые ракеты. Источник 24 Канала, имеющий отношение к противовоздушной работе, объяснил, что стоит за "НЛО над фронтом" и почему этот медийный феномен значительно преувеличен.

То, что в публичном пространстве подают как НЛО, источник объясняет как незнакомый тип беспилотника или новую разработку противника, которую увидели впервые и не смогли сразу описать. Именно такими случаями занимаются трофейный центр и разведка: они получают материалы и пытаются установить, что именно попало в кадр.

На докладах руководству никто не скажет, что это НЛО – скажут: объект неустановленного типа, похож на какой-то новый тип вооружения. А НЛО – это уже очень хайповая медийная история,

– отметил информированный источник.

В то же время собеседник не отрицает полезности самой практики фиксации непонятных объектов. Если цель не укладывается ни в одну из известных категорий – это сигнал для разведки, а не повод для паники или сенсаций.

Такую информацию стоит собирать и анализировать, но без лишнего хайпа, ведь за большинством случаев стоят вполне земные, хотя и новые для противника технические решения,

– подытожил источник.

Откуда хайп об НЛО?

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал видео 2023 года с аэроразведки, на котором фиксировался неидентифицированный летающий объект. По его словам, тогда на него вышла государственная структура, занимающаяся этими вопросами еще с советских времен. "Флеш" отметил, что с началом полномасштабного вторжения исследование подобных явлений стало больше военной задачей, чем гражданской, а сам объект, вероятнее всего, оказался новым оружием россиян.

Параллельно тема НЛО активизировалась и на международном уровне: в мае 2026 года Пентагон рассекретил новую партию видео с неизвестными аномальными явлениями, снятых военными платформами в 2024 году. Среди материалов – кадры из Сирии и Индо-Тихоокеанского региона с объектами, природу которых американские военные до сих пор не могут объяснить. Часть записей уже стала вирусной, что дало очередной толчок для волны публикаций об НЛО в различных вооруженных конфликтах, в том числе и в Украине.