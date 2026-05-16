Хвиля публікацій про "невпізнані об'єкти" над лінією зіткнення – закономірний наслідок того, що Росія постійно вводить нові типи безпілотників. Водночас радіотехнічні підрозділи щоденно у ручному режимі присвоюють цілям номери й назви, орієнтуючись на швидкість та траєкторію: саме так розрізняють балістику, аеробалістику і крилаті ракети. Джерело 24 Каналу, дотичне до протиповітряної роботи, пояснило, що стоїть за "НЛО над фронтом" і чому цей медійний феномен значно перебільшений.

Те, що в публічному просторі подають як НЛО, джерело пояснює як незнайомий тип безпілотника або нову розробку противника, яку побачили вперше й не змогли одразу описати. Саме такими випадками займаються трофейний центр і розвідка: вони отримують матеріали й намагаються встановити, що саме потрапило в кадр.

На доповідях керівництву ніхто не скаже, що це НЛО – скажуть: об'єкт невстановленого типу, схожий на якийсь новий тип озброєння. А НЛО – це вже дуже хайпова медійна історія,

– зазначило поінформоване джерело.

Водночас співрозмовник не заперечує корисності самої практики фіксації незрозумілих об'єктів. Якщо ціль не вкладається в жодну з відомих категорій – це сигнал для розвідки, а не привід для паніки чи сенсацій.

Таку інформацію варто збирати й аналізувати, але без зайвого хайпу, адже за більшістю випадків стоять цілком земні, хоча й нові для противника технічні рішення,

– підсумувало джерело.

Звідки хайп про НЛО?

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував відео 2023 року з аеророзвідки, на якому фіксувався неідентифікований літаючий об'єкт. За його словами, тоді на нього вийшла державна структура, що займається цими питаннями ще з радянських часів. "Флеш" зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення дослідження подібних явищ стало більше військовим завданням, ніж цивільним, а сам об'єкт, найімовірніше, виявився новою зброєю росіян.

Паралельно тема НЛО активізувалась і на міжнародному рівні: у травні 2026 року Пентагон розсекретив нову партію відео з невідомими аномальними явищами, знятих військовими платформами у 2024 році. Серед матеріалів – кадри з Сирії та Індо-Тихоокеанського регіону з об'єктами, природу яких американські військові досі не можуть пояснити. Частина записів вже стала вірусною, що дало черговий поштовх для хвилі публікацій про НЛО у різних збройних конфліктах, зокрема й в Україні.