До 50% дронов уничтожают еще до границы или вдоль линии фронта, – заместитель командующего ВС

Украинское военное руководство утвердило создание собственного "Железного купола", поскольку полностью защитить территорию Украины зенитными ракетами физически и экономически просто невозможно. До 50% вражеских беспилотников защитники уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта, где размещены наиболее подготовленные бригады Сил обороны.

Об этом заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.

Что известно об украинском "Железном куполе"?

Елизаров отметил, что Украина приняла решение о создании собственного "Железного купола", который будет состоять из четырех компонентов и будет значительно больше израильского аналога.

На нашем куполе, скажем, израильский купол – это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, я имею в виду,

– объяснил он.

По словам офицера, военное руководство пошло на такой шаг из-за невозможности полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T.

Поэтому, сейчас Воздушные силы активно работают над внедрением этой системы.

В то же время Елизаров заявил, что защитники уничтожают половину вражеских ударных беспилотников еще на границе или вдоль линии фронта. Говорит, что именно там расположены наиболее эффективные бригады Сил обороны, которые оперативно реагируют на угрозы.

Какую новую тактику применяют россияне?

Недавно враг изменил стратегию атак и начал запускать "Шахеды" большими группами, чтобы прорвать украинскую оборону.

Елизаров отметил, что дроны уже не летят небольшими группами, а движутся массово. Вероятно, такая модель будет только усиливаться.

Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути,

– сравнил офицер.

Он добавил, что даже три эшелона мобильных огневых групп не способны справиться с одновременным пролетанием, например, 15 дронов на одном участке – часть все равно прорвется.

Именно поэтому Воздушные силы разработали новую тактику борьбы с вражескими беспилотниками, которая вскоре заработает в полной мере.

Что известно о недавних атаках России на Украину?