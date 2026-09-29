Новые украинские перехватчики уже сбивают российские реактивные дроны, – СНБО

За последний месяц Киев находился под угрозой воздушных атак более 260 часов. Из-за постоянных налетов российских реактивных БПЛА украинские войска уже тестируют и применяют на практике новейшие отечественные перехватчики.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

Украинские перехватчики против реактивных БПЛА

По словам чиновника, во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего были подробно рассмотрены вопросы разработки, испытаний, производства и поставок отечественных средств противодействия скоростным воздушным целям.

Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями мы работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству,

– подчеркнул Клименко.

Он добавил, что в рамках СНБО координируется работа государственных институтов, военных и производителей – от технологических решений до поставок на фронт. Параллельно Украина работает с международными партнерами над новыми пакетами ПВО и усилением санкционного давления, чтобы ограничить способность России производить новые средства террора.

Чиновник подчеркнул, что налеты российских реактивных беспилотников стали новым вызовом для противовоздушной обороны, требующим быстрых решений.

Так, с 27 августа в столице зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – более 10 суток непрерывной угрозы.

Напомним, что в ночь на 29 сентября произошел очередной обстрел Киева. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами и БПЛА. К сожалению, были попадания в нескольких районах.