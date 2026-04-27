Попадают куда угодно, – украинский производитель раскрыл, какие впечатляющие вещи делают НРК с турелью

Украина находится на пути роботизации войска. В частности, НРК с турелью делают впечатляющие вещи.

Инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак рассказал 24 Каналу, что НРК с турелью очень хорошо показывают себя на фронте. Впрочем меткость таких НРК зависит далеко не от программного обеспечения.

Какие возможности НРК с турелью?

Дрожак отметил, что в компании RoverTech есть НРК мини-логист, который, может перевозить на себе не только пулемет, но и гранатомет. А по турелей, то надо понимать, что даже в пешем порядке, пулемет – это не один человек, это всегда расчет. В случае с роботом фактически то же самое – один военный управляет им, а другой стреляет.

Что важно, программное обеспечение не имеет значения. Важно, чтобы над роботом работала "птичка", которая будет корректировать выстрел. Реально робот может метко стрелять на несколько километров вперед. Один раз выстрелил, подкорректировал огонь, и второй раз уже попал точно в цель. Это очень важно и для военных, и для разработчиков,

– отметил инженер-программист.

Он продолжил, что не надо много софта для такого робота. Поэтому делать турели гораздо легче, их можно делать дешевле, а соответственно более массовыми.

Какие еще НРК есть в Украине?

По словам соучредителя компании RoverTech, в Украине изготавливаются дроны для разминирования, логистические дроны, дроны с турелями. Кроме того, компания анонсировала дроны с вилами. Он тоже будет использоваться для логистики, ведь может забрать что-то с поля боя, в частности, тело павшего военного.

В гуманитарной сфере компания разрабатывает роботов-пожарных. Он помогает тушить пожары в тех местах, где людям находиться опасно. Например, это склады боеприпасов, где есть большая вероятность повторной детонации.

