Не такой страшный, как его подают россияне: "Орешник" имеет критический недостаток, – СМИ

Российская ракета "Орешник", которую в России называют "неперехватываемой", имеет существенный недостаток – низкую точность поражения. Из-за этого ее все чаще рассматривают как инструмент запугивания, а не оружие для точечных ударов.

Об этом пишет немецкое издание WELT.

Какая критическая слабость "Орешника"?

Во время одного из последних запусков ракета стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала в районе Белой Церкви Киевской области. Украинские власти сообщали о пожаре в гаражном кооперативе, однако погибших в результате инцидента не было. Аналитики издания отмечают, что для удара по объектам второго уровня Россия использовала чрезвычайно дорогую ракету, стоимость которой оценивается в десятки миллионов долларов, что ставит под сомнение ее боевую эффективность в реальных условиях.

"Орешник" создан на основе баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж". Он способен нести несколько боевых блоков общей массой до 1,5 тонны и поражать цели на расстоянии до 5 000 километров. Его главной особенностью является гиперзвуковая скорость, которая затрудняет перехват системами противовоздушной обороны. В то же время эксперты объясняют, что при вхождении в атмосферу ракета окружена плазменным слоем со сверхвысокой температурой, который блокирует радио- и спутниковые сигналы. Это затрудняет коррекцию траектории на финальном этапе полета, что и приводит к снижению точности удара.

В результате "Орешник" описывают как парадоксальное оружие: с одной стороны – оно сложное для перехвата, с другой – не обеспечивает необходимой точности для поражения конкретных военных или инфраструктурных объектов. Специалисты также отмечают, что имеющиеся системы ПВО, в частности IRIS-T, не рассчитаны на такие цели. Даже комплексы Patriot могут эффективно перехватывать подобные ракеты только при определенных условиях и с использованием современных перехватчиков. Для противодействия таким угрозам разрабатываются системы экзоатмосферного перехвата, в частности Arrow 3 и THAAD, которые способны уничтожать баллистические ракеты еще до вхождения в атмосферу.

Несмотря на заявления Кремля о "неперехватываемости" "Орешника", эксперты отмечают: ракета не является неуязвимой, однако для ее уничтожения нужны дорогие и технологически сложные системы раннего обнаружения и перехвата.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина не всегда знает, когда происходят пуски "Орешника" с полигона Капустин Яр. Информация о пусках поступает благодаря работе различных видов разведки, в частности космической. Данные передаются соответствующим службам Украины, включая Воздушные силы, после чего фиксируется сам факт запуска и объявляется опасность.