От первой роботизированной миссии и до сих пор: в "Хартии" раскрыли, как изменились такие операции

Сегодня наземные роботизированные комплексы выполняют на фронте важные задачи, помогая военным в боевых действиях, логистике, эвакуации, снабжении. Такое стремительное развитие роботехники произошло в течение 1,5 года.

Лейтенант Андрей Копач с позывным "Математик", командир роты наземных роботизированных систем полка "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия", рассказал 24 Каналу, какого прогресса в применении наземных роботизированных комплексов (НРК) достигло его подразделение. Ведь "Хартия" проводила операции с использованием НРК с конца 2024 года.

Как усовершенствовалось применение НРК за последние годы?

Копач отметил, что в первой роботизированной миссии было привлечено в разы больше людей, репетиций. Были технические решения на несколько поколений примитивные. Было сложно придерживаться таймингов, расписывать каждый момент планирования для отдельного средства как в воздухе, так и на земле.

"Это создавало большую часть работы и было действительно очень сложно, принимая во внимание, что тогда средства были, мягко говоря, довольно "сырыми" и оценить, как хорошо они приедут в тех или иных условиях на том маршруте, было сложно", – объяснил командир роты НРК.

Также в начале, по его словам, приходилось искать похожие районы, маршруты и тренироваться. Кроме того, тогда люди находились непосредственно на позициях и не существовало килзоны такой, как сейчас. Это происходило на уровне операторов FPV и Mavic, где они буквально с ними работали с тех позиций для того, чтобы обеспечить один дрон.

"Сейчас это работает гораздо легче, где мы можем операторов привлекать как с позиций, так и из отдаленных районов для управления средством. Поэтому это упростило применение таких роботов для ударных операций", – подчеркнул "Математик".

Стоит знать. Военные корпуса "Хартия" в феврале 2026 года в Купянске провели сложную операцию с применением НРК. Им удалось зачистить позицию и ликвидировать 10 оккупантов. Как рассказал командир роты наземных роботизированных систем полка "Лава" 2 корпуса НГУ "Хартия" Андрей "Математик" Копач, для того, чтобы выбить врага с позиции, пришлось применить три НРК. Первый перевозил термобарические ракеты, которые нанесли удары по зданию, где засел враг. А еще два тяжелых наземных дрона-камикадзе отработали по укрытию оккупантов. Операторы, которые управляли дронами, находились за несколько десятков километров до линии фронта. Выставлять НРК вдали от выполнения задания помогла мобильная группа. "Математик" объяснил, что способствовали осуществлению этой операции "правильное планирование, погодные условия и удача".

В то же время с 2024 года очень сильно изменились сами средства с точки зрения своей проходимости, вариативности, возможности применения. Относительно последнего говорится об интеграции под различное программное обеспечение, различные турели, как под пулеметные истории с Browning или гранатометами, или под ракеты. Есть, по его словам, похожие альтернативные решения, но не в таком количестве.

Это сейчас легче сделать с технической точки зрения, но с тактической стороны это сейчас в разы сложнее,

– подчеркнул он.

Он добавил, что районы, где нужно выставить или обеспечить, чтобы средства ожидали и дежурили, гораздо опаснее, лучше просматриваются противником, чем это было в тот период, когда выполнялась миссия роботизировано. Поэтому технически произошло продвижение, а тактически – все труднее.

Как НРК меняют украинское войско?

Юрий Порицкий в своей авторской колонке отметил, что в 2026 году НРК будут меняться в сторону полуавтономных режимов. Это один из самых сложных технических вызовов. Однако, по его мнению, пока не стоит рассчитывать на идеальную автономность. Однако первые рабочие решения должны появиться. Это, как считает Порицкий, станет "стартовой точкой" по уменьшению нагрузки на операторов и масштабирования применения НРК.

Также представитель 66-й ОМБр Василий Денисюк отметил, что НРК пока выполняют значительную часть логистических задач. Речь идет о миссии по эвакуации украинских раненых бойцов. Это позволяет не рисковать жизнью эвакуационных команд. Работу по эвакуации раненого военного выполняет НРК. По словам представителя, уже есть отдельные случаи успешных эвакуаций.

Кроме того, один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса, Константин Немичев, раскрыл, что Третий армейский корпус планирует создать штурмовые наземные роботизированные комплексы. Благодаря их применению должно уменьшиться количество личного состава на передней линии.