Украинский дрон одержал победу: ВМС показали первый в истории бой морских беспилотников

В Черном море произошло столкновение между двумя беспилотными надводными аппаратами, которое в Военно-морских силах ВСУ назвали первым в истории противостоянием морских дронов. Украинский беспилотник Sargan 3000 с автоматической турелью уничтожил российский морской УАБ.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, отметив, что операция была проведена в сотрудничестве с Главным управлением разведки.

Как украинский дрон встретил российский

Российский беспилотный катер в Черном море сначала обнаружили подразделения ГУР, после чего для его уничтожения украинские военные применили морской беспилотник Sargan 3000.

Украинский аппарат был оснащен автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 миллиметра, с помощью которой он поразил российский МБеК.

В ВМС назвали это событие первым в истории морским боем между беспилотными катерами. Таким образом, на этот раз морской дрон использовался не против корабля, берегового объекта или другой традиционной цели, а непосредственно против другого беспилотного аппарата.

Это показывает, насколько быстро меняется характер боевых действий в Черном море. "Милитари 24" ранее рассказывал о разработке украинских морских дронов MAGURA, которые Украина использует для выполнения задач против российских военных объектов на море.

Морские дроны становятся отдельным полем боя

Ситуация, когда один беспилотный катер уничтожает другой, является закономерным продолжением развития морских беспилотных систем. Ранее главным преимуществом таких аппаратов была возможность выполнять опасные задачи без экипажа на борту, однако теперь они все больше превращаются в самостоятельный класс боевых платформ.

Украина уже неоднократно демонстрировала, что морские дроны могут выполнять гораздо более широкий спектр задач, чем просто атаки на корабли. "Милитари 24" ранее рассказывал о Magura V7, которая стала новым этапом развития украинских морских беспилотников и может использоваться не только в качестве ударной платформы, но и для борьбы с воздушными целями.

Теперь к этому списку добавился еще один сценарий – борьба морских дронов друг с другом. В то же время из сообщения ВМС не следует, что Sargan 3000 действовал полностью автономно во время боя, поэтому говорить о самостоятельном принятии им решений по поражению цели нет оснований.

Что известно о Sargan 3000

В сообщении ВМС основное внимание уделено именно факту боевого применения, поэтому подробные характеристики Sargan 3000 в данном случае не раскрываются.

Известно лишь, что украинский морской беспилотник использовался в качестве носителя автоматической турели RWS "Protector" калибра 12,7 миллиметра. Именно такая конфигурация позволила применить Sargan против другого надводного беспилотного аппарата.

Интересно, что украинские морские дроны уже начали получать все более сложное вооружение. Ранее "Милитари 24" рассказывал о UFORCE MV11, который стал одним из новейших представителей украинского семейства морских беспилотников.

Пока что ВМС не сообщают всех деталей операции и не раскрывают, каким именно был российский беспилотный катер и при каких обстоятельствах произошло столкновение. Однако сам факт такого противостояния свидетельствует о новой тенденции: Черное море постепенно становится пространством, где боевые задачи все чаще выполняют не экипажи кораблей, а беспилотные системы, способные не только атаковать традиционные цели, но и охотиться друг на друга.