Автономная база ПВО в открытом море

Украинский оборонный сектор реализовал концепцию вынесенного рубежа перехвата воздушных целей над акваторией Черного моря. Согласно данным издания "Militarnyi" и разработчиков из компании "Дикие Шершни", скоростные зенитные беспилотники Sting успешно интегрированы в беспилотную морскую платформу MAGURA MV11.

Первые боевые испытания комплекса состоялись еще весной 2026 года, после чего продолжались работы по усовершенствованию систем связи и пусковых установок. На демонстрируемой версии морской платформы установили 18 защищенных боксов с вертикальным пуском перехватчиков. Это позволяет перенести точку уничтожения вражеских беспилотников типа "Shahed-136" на десятки километров от береговой линии, перекрывая привычные маршруты полета противника.

Видели новую MV11 от @uforce_global? На ней установлены наши перехватчики STING – запускаемые прямо с морского дрона. Так же, как и в случае с Hornet Vision CTRL, место запуска может быть где угодно: поле, лес, вода, любая движущаяся платформа.



А на этот раз это ящик на лодке pic.twitter.com/wFG258nPkR – Wild Hornets (@wilendhornets) 4 сентября 2026

Технические характеристики и архитектура связи

Базовым носителем для комплекса выступает беспилотный катер MAGURA MV11 длиной 12 метров от стартапа Uforce. Платформа имеет полезную нагрузку до 2200 килограммов, внутренний объем около 10 кубических метров и автономность до 7 суток с запасом хода более 2000 морских миль.

Для обеспечения стабильного управления в условиях качки волнами используются новейшие разработки:

Специализированная цифровая система связи "Hornet Vision" со всенаправленной антенной решеткой на 360 градусов, не требующая поворотных механизмов.

Система дистанционного управления "Hornet Vision Ctrl", что обеспечивает передачу команд с минимальной задержкой при работе с движущейся платформы.

Сам дрон-перехватчик Sting способен развивать скорость до 280 км/ч, подниматься на высоту до 7000 метров и работать на расстоянии до 37 километров.



Фото: Беспилотники вылетают из боксов. Источник: Wild Hornets

Тактический эффект для обороны побережья

Использование морских беспилотников в качестве носителей зенитных средств создает для противника нестандартную угрозу. Вместо того чтобы расходовать дефицитные ракеты классических комплексов ПВО на суше, Силы обороны получают возможность дешевле уничтожать российские ударные БПЛА еще во время их перелета над морем.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что с помощью дронов Sting украинские подразделения уже уничтожили более 11 тысяч вражеских беспилотников типов "Шахед", "Герань" и "Гербера". Опыт применения Sting военными доказал высокую эффективность этих систем, а установка 18 вертикальных пусковых контейнеров на платформу MV11 превращает каждый такой катер в мобильный автономный зенитный пикет.