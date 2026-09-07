Автономна база ППО у відкритому морі

Український оборонний сектор реалізував концепцію винесеного рубежу перехоплення повітряних цілей над акваторією Чорного моря. Згідно з даними видання Militarnyi та розробників із компанії "Дикі Шершні", швидкісні зенітні безпілотники Sting успішно інтегрували на безпілотну морську платформу MAGURA MV11.

Перші бойові випробування комплексу відбулися ще навесні 2026 року, після чого тривали роботи з удосконалення зв'язку та пускових систем. На демонстрованій версії морської платформи встановили 18 захищених боксів із вертикальним пуском перехоплювачів. Це дає змогу перенести точку знищення ворожих безпілотників типу "Shahed-136" на десятки кілометрів від берегової лінії, перекриваючи звичні маршрути польоту ворога.

Seen @uforce_global 's new MV11? It carries our STING interceptors — launched straight from a sea drone. Just like with Hornet Vision CTRL – launch location can be anywhere: field, forest, water, any moving platform.



And this time it's a box on a boat pic.twitter.com/wFG258nPkR — Wild Hornets (@wilendhornets) September 4, 2026

Технічні характеристики та архітектура зв'язку

Базовим носієм для комплексу виступає безпілотний катер MAGURA MV11 довжиною 12 метрів від стартапу Uforce. Платформа має корисне навантаження до 2200 кілограмів, внутрішній об'єм близько 10 кубічних метрів та автономність до 7 діб із запасом ходу понад 2000 морських миль.

Для забезпечення стійкого управління в умовах хитання хвилями використовують новітні розробки:

Спеціалізована цифрова система зв'язку "Hornet Vision" із всеспрямованою антенною решіткою на 360 градусів, яка не потребує поворотних механізмів.

Система дистанційного управління "Hornet Vision Ctrl", що забезпечує передачу команд із мінімальною затримкою при роботі з рухомої платформи.

Сам дрон-перехоплювач Sting здатний розвивати швидкість до 280 км/год, підійматися на висоту до 7000 метрів та працювати на дистанціях до 37 кілометрів.



Фото: Безпілотники вилітають з боксів. Джерело: Wild Hornets

Тактичний ефект для оборони узбережжя

Використання морських безпілотників як носіїв зенітних засобів створює для противника нестандартну загрозу. Замість виснаження дефіцитних ракет класичних комплексів ППО на суходолі, Сили оборони отримують змогу дешевше знищувати російські ударні БпЛА ще під час транзиту над морем.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що за допомогою дронів Sting українські підрозділи вже знищили понад 11 тисяч ворожих безпілотників типів "Шахед", "Герань" та "Гербера". Досвід застосування Sting військовими довів високу ефективність цих систем, а встановлення 18 вертикальних пускових контейнерів на платформу MV11 перетворює кожен такий катер на мобільний автономний зенітний пікет.