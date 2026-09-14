Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, зазначивши, що операцію провели у взаємодії з Головним управлінням розвідки.

Як український дрон зустрів російський

Російський безекіпажний катер у Чорному морі спочатку виявили підрозділи ГУР, після чого для його знищення українські військові застосували морський безпілотник Sargan 3000.

Український апарат був оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 міліметра, за допомогою якої він уразив російський МБеК.

У ВМС назвали цю подію першим в історії морським боєм між безекіпажними катерами. Таким чином, цього разу морський дрон використовували не проти корабля, берегового об'єкта чи іншої традиційної цілі, а безпосередньо проти іншого безекіпажного апарата.

Це показує, наскільки швидко змінюється характер бойових дій у Чорному морі. Мілітарі 24 раніше розповідав про розвиток українських морських дронів MAGURA, які Україна використовує для виконання завдань проти російських військових об'єктів на морі.

Морські дрони стають окремим полем бою

Ситуація, коли один безекіпажний катер знищує інший, є закономірним продовженням розвитку морських безпілотних систем. Раніше головною перевагою таких апаратів була можливість виконувати небезпечні завдання без екіпажу на борту, однак тепер вони дедалі більше перетворюються на самостійний клас бойових платформ.

Україна вже неодноразово демонструвала, що морські дрони можуть виконувати значно ширший спектр завдань, ніж просто атаки по кораблях. Мілітарі 24 раніше розповідав про Magura V7, яка стала новим етапом розвитку українських морських безпілотників і може використовуватися не лише як ударна платформа, а й для боротьби з повітряними цілями.

Тепер до цього переліку додався ще один сценарій - боротьба морських дронів між собою. Водночас із повідомлення ВМС не випливає, що Sargan 3000 був повністю автономним під час бою, тому говорити про самостійне ухвалення ним рішень щодо ураження цілі підстав немає.

Що відомо про Sargan 3000

У повідомленні ВМС основну увагу приділено саме факту бойового застосування, тому детальні характеристики Sargan 3000 у цьому випадку не розкриваються.

Відомо лише, що український морський безпілотник використовувався як носій автоматичної турелі RWS "Protector" калібру 12,7 міліметра. Саме така конфігурація дозволила застосувати Sargan проти іншого надводного безекіпажного апарата.

Цікаво, що українські морські дрони вже почали отримувати дедалі складніше озброєння. Раніше Мілітарі 24 розповідав про UFORCE MV11, який став одним із найновіших представників українського сімейства морських безпілотників.

Поки що ВМС не повідомляють усіх деталей операції та не розкривають, яким саме був російський безекіпажний катер і за яких обставин відбулося зіткнення. Однак сам факт такого протистояння показує нову тенденцію: Чорне море поступово стає простором, де бойові завдання дедалі частіше виконують не екіпажі кораблів, а безпілотні системи, які можуть не лише атакувати традиційні цілі, а й полювати одна на одну.