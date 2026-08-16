Россию накрывают "Фламинго": россияне жалуются из-за резкого увеличения ударов

Украинские военные существенно усилили ракетный натиск на стратегические объекты России. Украинские крылатые ракеты все чаще прорывают оборону противника.

Как подсчитало российское издание "Агентство", с начала лета интенсивность применения украинских ракет "Фламинго" выросла почти вдвое.

Что известно об атаках "Фламинго" на Россию?

С июня Минобороны России сообщило как минимум о 57 якобы сбитых ракетах "Фламинго". Это почти вдвое больше, чем с февраля по май, когда было "сбито" 31 ракету.

За последние две недели оккупанты сообщили уже о не менее 25 таких целях, за июль – 20, за июнь – 12.

Российские СМИ хвастаются, что весной эти ракеты сбивали якобы значительно реже: в мае – 7, в апреле – 4, в марте – 5. В феврале якобы уничтожили 15 ракет.

Российские аналитики сетуют, что наращивание ударов может быть связано с расширением производства ракет.

Летом ВСУ нанесли уже как минимум 4 успешных удара "Фламинго".

В частности, напомним, что 15 августа был поражен ракетно-космический центр "Прогресс". Якобы пострадали два человека, погибших нет.

Кроме того, 10 июня ракеты нанесли удар по "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит модули для дронов-камикадзе.

27 июня – предприятие ВПК "Титан-Баррикады" в Волгограде. Там производят пусковые установки комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат".

24 июля Украина нанесла удар по Кирову, в ходе которого была проведена атака на машиностроительную компанию "АВИТЕК".

Еще ранее "Фламинго" использовали для атаки на Воткинский завод в Удмуртии, "Промсинтез" в Самарской области, "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, полигон "Капустин Яр".