Самолет на 77 тонн для одной делегации: зачем C-17 ганяли в Москву во время визита директора ЦРУ

Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа в Москву 25 августа стал неожиданностью. Не меньшего внимания заслуживает и способ, которым американский высокопоставленный чиновник добрался до российской столицы: для этого был задействован военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США.

Для такой поездки вполне можно было бы задействовать правительственные самолеты, в частности C-37 или C-40. Это специализированные воздушные суда на базе Gulfstream V и Boeing 737 соответственно, предназначенные для перевозки высокопоставленных американских чиновников. В Defence Express разобрались, почему на этот раз выбор пал именно на C-17 Globemaster III.

Почему американцы выбрали C-17 Globemaster для визита в Москву?

Эксперты отмечают, что его характеристики значительно превышают потребности обычной перевозки одной делегации. Максимальная взлетная масса самолета составляет около 265 тонн, тогда как максимальная масса груза может достигать 77,5 тонн.

При перевозке груза весом около 75 тонн C-17 способен преодолеть примерно 4400 километров без дозаправки в воздухе.

В то же время использование C-17 может быть вполне оправданным, если место назначения или аэродром, на котором должен приземлиться самолет, представляет потенциальную опасность. Именно вопрос безопасности может быть одним из ключевых объяснений необычного выбора самолета для поездки в Москву.

Например, C-17 уже использовали для перевозки американских высокопоставленных чиновников в Афганистан. В частности, такие случаи были связаны с необходимостью обеспечить дополнительный уровень защиты.

Самолеты этого типа оснащены средствами противодействия зенитным ракетам, что позволяет использовать их в ситуациях, когда риск для воздушного судна повышен.

С-17 приземляется в Москве: смотрите видео

U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III strategic airlifter descending to land at the Vnukovo International Airport in Moscow on Tuesday morning.



The cameraman, likely sarcastically, comments: "we are under attack!" https://t.co/7EfvANBScW pic.twitter.com/dVItO5nAjn – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 25, 2026

Самолет мог перевозить автомобили делегации

Есть и другая причина, по которой для поездки могли выбрать именно C-17. Такой самолет позволяет транспортировать не только саму делегацию, но и автомобили, а также другую технику, которая может понадобиться во время пребывания высокопоставленных чиновников за рубежом. Похоже, именно это могло иметь значение и в московском случае.

В российской столице заметили кортеж дипломатических автомобилей, который сопровождали полицейские машины. Поэтому не исключено, что часть транспорта для американской делегации могли доставить именно военно-транспортным самолетом.

Стоит учитывать и грузоподъемность C-17. Он способен перевозить даже основной боевой танк "Абрамс". Если же речь идет об обычных или бронированных автомобилях, самолет может взять на борт примерно десяток таких машин в зависимости от их характеристик и конфигурации загрузки.

Что за капсулы могли находиться внутри самолета?

Согласно данным из открытых источников, во время своего маршрута C-17 совершил промежуточную посадку на объединенной базе Эндрюс в США. Эта военная база, расположенная недалеко от Вашингтона, не является типичным пунктом для обычных транспортных операций, отмечает TWZ.

Именно там дислоцируется 89-е авиатранспортное крыло, в распоряжении которого находятся самолеты ВВС США для специальных перевозок. В сферу ответственности 89-го авиатранспортного крыла входят организация и осуществление воздушных перевозок президента США, вице-президента, представителей исполнительной власти высшего уровня, государственных служащих, а также иностранных высокопоставленных должностных лиц.

Помимо самолетов и соответствующей инфраструктуры, на базе Эндрюс хранятся специальные мобильные конференц-капсулы ВВС США – ROCC. В случае необходимости такие модули устанавливаются на отдельные самолеты C-17, чтобы руководство страны или другие высокопоставленные пассажиры могли работать безопасно и конфиденциально даже во время полета.

ROCC фактически сочетают в себе сразу несколько функций. Они могут использоваться в качестве мобильного защищенного помещения SCIF, офисного пространства и места для отдыха высокопоставленных лиц. Кроме того, оборудование капсул обеспечивает доступ к различным каналам связи – как незащищенным, так и защищенным. Речь идет о голосовой связи, передаче данных и проведении видеоконференций.

К слову, визит состоялся на фоне усиления взаимных дальних атак России и Украины, а также обострения ситуации вокруг Ирана. Как пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, поездка директора ЦРУ в Москву была связана с контактами между силовыми структурами двух стран.