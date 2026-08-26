Для такої поїздки цілком могли б застосувати урядові борти, зокрема літаки C-37 або C-40. Це спеціалізовані повітряні судна на базі Gulfstream V та Boeing 737 відповідно, які призначені для перевезення високопоставлених американських чиновників. У Defence Express розібралися, чому цього разу вибір припав саме на C-17 Globemaster III.

Чому американці обрали C-17 Globemaster для візиту до Москви?

Експерти кажуть, що його характеристики значно перевищують потреби звичайного перевезення однієї делегації. Максимальна злітна маса літака становить близько 265 тонн, тоді як максимальна маса вантажу може досягати 77,5 тонни.

За умови перевезення вантажу вагою близько 75 тонн C-17 здатний подолати приблизно 4400 кілометрів без дозаправлення в повітрі.

Водночас застосування C-17 може бути цілком виправданим, якщо місце призначення або аеродром, на якому має приземлитися літак, становить потенційну небезпеку. Саме питання безпеки може бути одним із ключових пояснень незвичного вибору борту для поїздки до Москви.

Наприклад, C-17 вже використовували для перевезення американських високопосадовців до Афганістану. Зокрема, такі випадки були пов'язані з необхідністю забезпечити додатковий рівень захисту.

Літаки цього типу оснащені засобами протидії зенітним ракетам, що дозволяє використовувати їх у ситуаціях, коли ризик для повітряного судна є підвищеним.

С-17 приземляється у Москві: дивіться відео

Літак міг перевозити автомобілі делегації

Є й інша причина, через яку для поїздки могли обрати саме C-17. Такий літак дає можливість транспортувати не лише саму делегацію, а й автомобілі та іншу техніку, яка може знадобитися під час перебування високопосадовців за кордоном. Схоже, саме це могло мати значення і в московському випадку.

У російській столиці помітили кортеж дипломатичних автомобілів, який супроводжували поліцейські машини. Тому не виключено, що частину транспорту для американської делегації могли доставити саме військово-транспортним літаком.

Варто враховувати й вантажні можливості C-17. Він здатний перевозити навіть основний бойовий танк Abrams. Якщо ж ідеться про звичайні або броньовані автомобілі, літак може взяти на борт приблизно десяток таких машин залежно від їхніх характеристик та конфігурації завантаження.

Що за капсули могли бути всередині літака?

Відповідно до даних із відкритих джерел, під час свого маршруту C-17 здійснив проміжну посадку на об'єднаній базі Ендрюс у США. Ця військова база, розташована неподалік Вашингтона, не є типовим пунктом для звичайних транспортних операцій, звертає увагу TWZ.

Саме там дислокується 89-те авіатранспортне крило, у розпорядженні якого перебувають літаки ВПС США для спеціальних перевезень. До сфери відповідальності 89-го авіатранспортного крила входять організація та виконання повітряних перевезень президента США, віцепрезидента, представників виконавчої влади найвищого рівня, державних службовців, а також іноземних високопоставлених посадовців.

Окрім літаків і відповідної інфраструктури, на базі Ендрюс зберігаються спеціальні мобільні конференц-капсули ВПС США – ROCC. У разі потреби такі модулі встановлюють на окремі C-17, щоб керівництво країни або інші високопоставлені пасажири могли працювати безпечно та конфіденційно навіть під час польоту.

ROCC фактично поєднують одразу кілька функцій. Вони можуть використовуватися як мобільне захищене приміщення SCIF, офісний простір і місце для відпочинку високопосадовців. Крім того, обладнання капсул забезпечує доступ до різних каналів зв'язку – як незахищених, так і захищених. Йдеться про голосовий зв'язок, передачу даних і проведення відеоконференцій.

До слова, візит відбувся на тлі посилення взаємних далекобійних атак Росії та України, а також загострення ситуації навколо Ірану. Як пише The Washington Post, посилаючись на речника Кремля Дмитра Пєскова, поїздка директора ЦРУ до Москви була пов'язана з контактами між силовими структурами двох країн.