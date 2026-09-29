"Контрактов на следующий год — ноль": Бельбас указал на серьезные проблемы украинской оборонки

Одним из важных достижений ВПК Украины в 2026 году стало увеличение объемов поставок оружия и техники отечественного производства для Сил обороны. В то же время отрасль сталкивается с рядом проблем, среди которых вражеские удары, ограниченные финансовые ресурсы и отсутствие плановых заказов.

Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в ходе конференции "Оборона 2027. Армия , технологии, промышленность", организованной Radio NV и National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI). В то же время он назвал позитивной тенденцией создание в Украине замкнутых циклов производства различных типов вооружения.

Украинскому ВПК нужны плановые заказы

По словам Бельбаса, уже сейчас необходимо планировать работу отрасли на 2027 год. Однако на данный момент у предприятия нет контрактов на следующий год.

У нас контрактов на следующий год – ноль. Разговоров – ноль. Стратегии пока мы не видим, к сожалению. Но надеемся на взаимодействие с министром обороны – он уже проводил совещание с производителями, ассоциациями, заявляет об открытости,

– заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника"

В то же время Владислав Бельбас отметил, что внутренних ресурсов государства недостаточно для масштабного технологического прорыва. По его мнению, возобновление экспорта следует рассматривать не только как источник налоговых поступлений в бюджет, но прежде всего как возможность привлечь иностранные инновации и капитал.

Западные капиталы – несопоставимы с нашим бюджетом. Фонды, компании, инвестиционные возможности – это то, что могло бы принести сюда и технологии, и деньги. Все это будет способствовать развитию технологий – противобаллистических, баллистических, микроэлектроники и т. д.,

– подчеркнул Бельбас.

Отдельно он обратил внимание на проблему выхода украинских производителей на внешние рынки. По его словам, сегодня этому препятствует 20-процентный сбор, предусмотренный действующими правилами. Иностранные покупатели не готовы приобретать украинскую бронетехнику или дроны с такой надбавкой, а отмена сбора позволила бы полноценно экспортировать оборонную продукцию.

Дальнейшее развитие украинского оборонного сектора, по словам Бельбаса, требует привлечения частных иностранных инвестиций и новейших технологий. Для этого государство должно изменить подход к восприятию экспорта оборонной продукции. Ведь закрытость украинского рынка вызывает опасения у потенциальных зарубежных партнеров.

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Каналу Владислав Бельбас рассказал, что принятое в начале июля постановление правительства об экспорте оружия пока фактически не работает. По его словам, открытие экспорта тормозят бюрократические проблемы, а на потенциальные поставки украинского оружия также повлияла война на Ближнем Востоке.

Напомним, компания "Украинская бронетехника" производит артиллерийские и минометные боеприпасы, развивает различные направления производства, в частности бронеавтомобили "Новатор" и "Варта", FPV-дроны и НРК. Общий портфель в настоящее время насчитывает 35 R&D-проектов.