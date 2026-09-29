Про це заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас під час конференції "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", яку організували Radio NV та National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI). Водночас він назвав позитивною тенденцією створення в Україні замкнутих циклів виробництва різних типів озброєння.

Українському ВПК потрібні планові замовлення

За словами Бельбаса, уже зараз необхідно планувати роботу галузі на 2027 рік. Втім, наразі підприємство не має контрактів на наступний рік.

У нас контрактів на наступний рік – нуль. Розмов – нуль. Стратегії поки що ми не бачимо, на жаль. Але сподіваємось на взаємодію з міністром оборони – він вже проводив нараду із виробниками, асоціаціями, декларує відкритість,

– заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка"

Водночас Владислав Бельбас зазначив, що внутрішніх ресурсів держави недостатньо для масштабного технологічного прориву. На його думку, відновлення експорту варто розглядати не лише як джерело податкових надходжень до бюджету, а передусім як можливість залучити іноземні інновації та капітал.

Західні капітали – неспівмірні з нашим бюджетом. Фонди, компанії, інвестиційні можливості – це те, що могло б принести сюди і технології, і гроші. Це все сприятиме розвитку технологій – протибалістичних, балістичних, мікроелектроніки тощо,

– підкреслив Бельбас.

Окремо він звернув увагу на проблему виходу українських виробників на зовнішні ринки. За його словами, сьогодні цьому перешкоджає 20-відсотковий збір, передбачений чинними правилами. Іноземні покупці не готові купувати українську бронетехніку чи дрони з такою надбавкою, а скасування збору дозволило б повноцінно експортувати оборонну продукцію.

Подальший розвиток українського оборонного сектору, за словами Бельбаса, потребує залучення приватних іноземних інвестицій і новітніх технологій. Для цього держава має змінити підхід до сприйняття експорту оборонної продукції. Адже закритість українського ринку викликає побоювання у потенційних закордонних партнерів.

Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Владислав Бельбас розповів, що ухвалена на початку липня постанова уряду щодо експорту зброї наразі фактично не працює. За його словами, відкриття експорту гальмують бюрократичні проблеми, а на потенційні поставки української зброї також вплинула війна на Близькому Сході.

Нагадаємо, компанія "Українська бронетехніка" виробляє артилерійські та мінометні боєприпаси, розвиває різні напрямки виробництва, зокрема бронеавтомобілі "Новатор" і "Варта", FPV-дрони та НРК. Загальний портфель наразі налічує 35 R&D-проєктів.