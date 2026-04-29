Варшава планирует тестировать технику в боях в Украине и производить дроны вместе с Киевом

Польша планирует тестировать собственное военное оборудование прямо на украинском фронте и расширять оборонное сотрудничество с Украиной. В Варшаве также рассматривается возможность запуска совместного производства беспилотников на польской территории.

Такой подход должен помочь в создании технологического преимущества и быстрее внедрять эффективные решения в войне. Об этом сообщает Defence24.

Что известно о возможном совместном производстве дронов?

Польша рассматривает возможность опробования собственного военного оборудования непосредственно на украинском фронте. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

По его словам, Украина сегодня является уникальной испытательной площадкой, поскольку именно здесь техника проходит проверку в условиях реального боя и противостояния с русской армией. Он объяснил, что процесс тестирования будет проходить в два этапа: сначала на полигонах в Польше, а затем– непосредственно на фронте.

Это по-настоящему покажет, что работает, а что нет,

– подчеркнул Томчик.

Такой подход позволяет намного быстрее оценить эффективность вооружения., чем традиционные испытания, и оперативно адаптировать его к реальным потребностям войны.

Кроме тестирования техники, Польша активно рассматривает возможность расширения технологического сотрудничества с Украиной. Речь, в частности, о совместном производстве беспилотников на польской территории.

В качестве примера уже существующего взаимодействия Томчик привел компанию WB Electronics, которая сотрудничает с Украиной в сфере дронов. По его словам, такие проекты следует масштабировать и развивать. В то же время чиновник подтвердил, что запуск совместного производства дронов является вполне реальным сценарием. Однако для этого необходимо создать модель партнерства, которая будет учитывать интересы обоих государств, а также потребности Украины как страны, что ведет войну.

Инициатива Польши свидетельствует о новом уровне военно-технологического партнерства с Украиной. Использование фронта в качестве полигона позволяет:

быстрее внедрять инновации в военной сфере

повышать эффективность вооружения

адаптировать технологии к реальным условиям войны

создавать совместные оборонные решения для будущего

Фактически речь идет о формировании общей технологической экосистемы., которая может стать основой безопасности не только Украины, но и всего региона.

