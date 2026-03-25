Предприятия могут самостоятельно сбивать дроны: в силах ПВО рассказали, как это возможно
- В Украине создаются группы противовоздушной обороны в рамках добровольческих формирований территориальных общин для перехвата вражеских дронов.
- Такие группы уже действуют во Львовской, Ровенской, Киевской областях, а также формируются на Востоке, и предприятия могут получить разрешение на создание собственных мобильных огневых групп.
В Украине есть инициатива создания групп противовоздушной обороны, которые будут действовать в составе добровольческих формирований территориальных общин. Сейчас существует два постановления Кабинета Министров, регламентирующие работу групп ПВО.
Командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко рассказал 24 Каналу, что одна из них – это привлечение групп ДФТГ к перехвату вражеских дронов. Такие группы уже существуют и выполняют задачи.
Читайте также Будет новый рубеж воздушной защиты, – командующий беспилотных систем ПВО о последней атаке
Развивается ли эта инициатива?
Юрий Черевашенко отметил, что такие группы уже развиваются во Львовской, Ровенской, Киевской областях. Часть формируется на Востоке. Они уже выполняют задачи. Кроме того, есть мобильные огневые группы предприятий.
Предприятия через определенные процедуры, подавая заявку на Министерство обороны, проходя подготовку определенных документов, получают разрешение на формирование своих групп, которые в рамках противовоздушной обороны осуществляют прикрытие определенных объектов. Поэтому эта история у нас развивается,
– пояснил командующий.
Что известно о ПВО в составе ДФТГ?
Еще в июле 2025 года была информация, что в Украине начнут работу группы противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований территориальных общин. Известно, что это экспериментальный проект, который направлен на усиление ПВО с участием подготовленных граждан.
В Министерстве обороны Украины объяснили, как присоединиться к группам ПВО и какие требования к кандидатам. Добровольцы должны обращаться к командиру добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ) по месту жительства. Если его еще не сформировали, можно инициировать его создание через местную военную администрацию совместно с частями Сил ТрО ВСУ.
Членом добровольческого формирования территориальной общины может быть гражданин Украины от 18 лет, проживающий в общине, где действует формирование. Доброволец должен пройти отбор (медицинский, психологический и профессиональный) и заключить контракт.