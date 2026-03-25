Предприятия могут самостоятельно сбивать дроны: в силах ПВО рассказали, как это возможно

В Украине есть инициатива создания групп противовоздушной обороны, которые будут действовать в составе добровольческих формирований территориальных общин. Сейчас существует два постановления Кабинета Министров, регламентирующие работу групп ПВО.

Командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко рассказал 24 Каналу, что одна из них – это привлечение групп ДФТГ к перехвату вражеских дронов. Такие группы уже существуют и выполняют задачи.

Развивается ли эта инициатива?

Юрий Черевашенко отметил, что такие группы уже развиваются во Львовской, Ровенской, Киевской областях. Часть формируется на Востоке. Они уже выполняют задачи. Кроме того, есть мобильные огневые группы предприятий.

Предприятия через определенные процедуры, подавая заявку на Министерство обороны, проходя подготовку определенных документов, получают разрешение на формирование своих групп, которые в рамках противовоздушной обороны осуществляют прикрытие определенных объектов. Поэтому эта история у нас развивается,

– пояснил командующий.

Что известно о ПВО в составе ДФТГ?