Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко розповів 24 Каналу, що одна з них – це залучення груп ДФТГ до перехоплення ворожих дронів. Такі групи вже існують та виконують завдання.
Чи розвивається ця ініціатива?
Юрій Черевашенко зазначив, що такі групи вже розвиваються у Львівській, Рівненській, Київській областях. Частина формується на Сході. Вони вже виконують завдання. Крім того, є мобільні вогневі групи підприємств.
Підприємства через певні процедури, подаючи заявку на Міністерство оборони, проходячи підготовку певних документів, отримують дозвіл на формування своїх груп, які у межах протиповітряної оборони здійснюють прикриття певних об'єктів. Тому ця історія у нас розвивається,
– пояснив командувач.
Що відомо про ППО у складі ДФТГ?
Ще у липні 2025 року була інформація, що в Україні розпочнуть роботу групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Відомо, що це експериментальний проєкт, який спрямований на посилення ППО за участі підготовлених громадян.
У Міністерстві оборони України пояснили, як долучитися до груп ППО та які вимоги до кандидатів. Добровольці мають звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем проживання. Якщо його ще не сформували, можна ініціювати його створення через місцеву військову адміністрацію спільно з частинами Сил ТрО ЗСУ.
Членом добровольчого формування територіальної громади може бути громадянин України від 18 років, який проживає в громаді, де діє формування. Доброволець має пройти відбір (медичний, психологічний і професійний) і укласти контракт.