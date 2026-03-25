Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко розповів 24 Каналу, що 24 березня фактично була найбільша денна атака за всю історію повномасштабної війни. Лише в одній Київській області зафіксували 250 дронів.

У Києві досягли неабиякого результату

За словами військового, жодна повітряна ціль так і не долетіла до Києва. Те, що ще рік тому збивали по всій Україні, зараз знищили в межах Київської області.

Єдина "ціль", яку зрештою зафіксували Повітряні сили в межах Києва – зграя птахів. При цьому маємо розуміти, що росіяни використовують різні засоби на різній висоті і швидкості,

– розповів пан Черевашенко.

Зверніть увагу! Лише вдень 24 березня, від 9:00 до 18:00, російські окупанти запустили по Україні аж 556 ударних безпілотників.

Як будуть посилювати ППО на Заході України?

Як наголосив військовий, зараз триває розвиток багатоешелонованого протиповітряного захисту. Для збиття ворожих цілей залучають і дрони-перехоплювачі, і мобільні вогневі групи, і тактичну авіацію, і гелікоптери тощо. Фактично це масштабні повітряні операції. І такого досвіду не має жодна країна у світі.

Росіяни побачили, що їм не вдається пробивати протиповітряну оборону у великих містах. Тому вони й почали атакувати цивільні об'єкти на Заході України. Там вже триває робота над посиленням ППО.

Вже працюємо над створенням нового рубежу повітряного захисту, завдання якого – унеможливити атаки на мирні міста на Заході України. Ворог це розуміє, тому вчора було запущено все, що було на складах. Ми чуємо суспільство. Нам потрібно трохи часу, щоб побудувати ефективну систему,

– підкреслив пан Черевашенко.

