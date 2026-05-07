Украинскую крылатую ракету "Фламинго" в Турции заявили как дрон: о чем это говорит

Аналитики обратили внимание на то, что на одной из выставок за рубежом крылатая ракета "Фламинго" была указана как дрон. Они назвали несколько причин, почему так может быть.

Об этом говорится в материале Defense Express. Также авторы отметили, что компания Fire Point хочет выйти на международный рынок.

Так "Фламинго" – это ракета или дрон?

На выставке вооружения SAHA Expo 2026 в Стамбуле представили украинскую ракету "Фламинго". Там показали макет самой крылатой ракеты на пусковой установке-прицепе, что "демонстрирует ставку на дешевизну и простоту".



FP-5 "Фламинго" / Фото с сайта ArmyRecognition

Но интересно, как классифицировали изделие.

Как указали ArmyRecognition, компания Fire Point продвигает разработку как дальнобойное средство с тяжелой боеголовкой. И, что важно, классифицирует ее не только как крылатую ракету, а и как тяжелую беспилотную систему с наземным запуском.

Defense Express напомнили: в Fire Point ранее говорили, что в Украине часто классифицируют ракетное вооружение как дроны. Так происходит, потому что беспилотники имеют определенные льготы и регуляторные преимущества в украинском законодательстве, которых нет для ракет.

Справка. 16 октября 2025 года Денис Штилерман, совладелец и главный конструктор Fire Point, в интервью Radio NV заявил: "Фламинго" кодифицирован как дрон, который летит на 3 тысячи километров. Боевая нагрузка – 1150 килограммов.

Но зачем это делать для зарубежного потребителя? Аналитики предположили, что речь идет о международных договоренностях по экспортным ограничениям для ракет, например по дальности. В то же время, например, Япония достаточно активно покупает ракеты Tomahawk, а Европа продвигает собственные дальнобойные проекты в другие страны. Поэтому, возможно, ограничения не так важны.

Существует вариант, что вспомнили украинскую классификацию FP-5 как беспилотника просто из-за самого факта ее наличия, в то время, как на выставке это точно не отмечалось. С другой стороны, если речь идет об указании как БпЛА, то, возможно, и другим странам будет проще приобрести себе такое оружие,

– говорится в материале.

Еще одна версия – вероятно, так планируют привлечь как и дополнительных инвесторов или иностранных партнеров, так и потенциальные экспортные контракты.

Добавим, что 14 апреля 2026 года на День оружейника Владимир Зеленский показал различные образцы украинского оружия. Тогда "Фламинго" назвали дальнобойной крылатой ракетой наземного базирования, серийное производство которой стартовало в 2025 году.

На какие западные ракеты похожи "Фламинго"?

В августе 2025 года военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом заявил, что прямого аналога "Фламинго" в американском арсенале не существует. Разве что "Томагавки", но есть нюансы. В частности, эти американские ракеты запускают с моря, чего Украина не может себе позволить. А стоят они дорого.

Чем "Фламинго" отличается от западного оружия?

На сайте ArmyRecognition сказано, что "Фламинго" отвечает другим требованиям поля боя – в отличие от классических западных средств глубокого удара, таких как Tomahawk, Storm Shadow/SCALP, Taurus или ATACMS.

"Это не только высокоточное оружие для ограниченного высококачественного использования, но и мощная, наземная и потенциально масштабируемая ударная система, разработана с учетом логики производства военного времени. Западные ракеты остаются центральными в ударной доктрине НАТО из-за их зрелости, интеграции, навигационной архитектуры и совместимости платформ, но многие из них связаны с ограниченными запасами, строгими условиями выпуска и пусковыми платформами, которые не всегда могут быть доступны в условиях быстротечного кризиса", – сказано в статье.

Там акцентируют, что концепция "Фламинго" предлагает другой путь. А именно дешевое наземное средство глубокого удара, которое может угрожать стационарной военной инфраструктуре, авиабазам, радиолокационным пунктам, складам боеприпасов, мостовым узлам, командным пунктам, энергетическим объектам, поддерживающим военное производство, и логистическим коридорам далеко за линией фронта.