Противодействие российской баллистике: Зеленский рассказал, какие договоренности с партнерами есть сейчас

Украина имеет договоренности с партнерами по противодействию российской баллистике. В то же время сейчас для защиты неба крайне необходимы ракеты PAC-3 к американским системам Patriot.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как работает Украина с партнерами над антибаллистикой?

Владимир Зеленский отметил, что пока, кроме Patriot, у Украины нет других инструментов, чтобы противодействовать вражеской баллистике.

Президент также подчеркнул, что Киев уже имеет договоренности с Францией по SAMP/T и хорошее сотрудничество с Германией. Но, как отметил глава государства, это все будущие шаги и пакеты.

Сегодня мы говорим о Patriot. Нам надо жить сейчас, и людей надо сохранить сегодня, а сегодня и сейчас это Соединенные Штаты, которые производят эти ракеты. Я начинал еще с президентом Байденом такие разговоры (о помощи с ракетами – 24 Канал), продолжаю с президентом Трампом,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство PAC-3, ракет к Patriot. Это может также помочь всем другим странам, кому это нужно, в частности странам Ближнего Востока.

"Украина не получила лицензии на производство PAC-3. Я верю, что в будущем, может, мы получим, или будет наша система. Поэтому мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3, антибаллистических ракет, или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла их увеличить и давала помощь другим странам", – резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский написал срочное письмо к Дональду Трампу и Конгрессу США. В документе украинский лидер указал на критическую нехватку противоракетной обороны нашего государства.

Впоследствии в сети появился непосредственный текст этого письма. Там Владимир Зеленский отметил, что нынешние темпы поставок через программу PURL больше не успевают за реальностью угрозы, с которой сталкиваются украинцы. Поэтому президент Украины просит американскую сторону помощи в защите неба от российских ракет.