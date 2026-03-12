Удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске: Минобороны рассказало о ракетах Storm Shadow

Украинские силы вечером 10 марта нанесли сокрушительный удар ракетами Storm Shadow по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл", что в Брянске. В результате удара предприятие получило серьезные повреждения.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что известно о ценности ракет Storm Shadow.

Что известно о Storm Shadow?

В Минобороны отметили, что пораженный украинскими военными российский завод является ключевым в производстве "высокоточного" вооружения для армии врага.

Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые используются в современном оружии. В частности – в ракетах "Искандер", дальность полета которых составляет до 500 километров,

– добавили в ведомстве.

Поэтому сокрушительный удар ракетами Storm Shadow фактически снизил способности российских войск наносить дальнобойные удары и терроризировать украинское гражданское население.

В Минобороны рассказали, что ракеты франко-британского концерна созданы для поражения хорошо укрепленных стационарных объектов. Storm Shadow является высокоточным дальнобойным оружием красоты "воздух – земля".

Такие ракеты запускаются с боевых самолетов. В Воздушных силах Украины – это Су-24М. Дальность полета ракеты достигает примерно 300 километров, а ее боевая часть имеет вес около 450 килограммов. Во время полета ракета движется на очень малой высоте – около 30 – 40 метров над землей со скоростью примерно 1000 километров в час, что затрудняет ее обнаружение системами противовоздушной обороны врага.

В ведомстве выделили главные преимущества Storm Shadow. Среди них – незаметность, поскольку ракета летит на предельно низкой высоте, обходит рельеф и остается незамеченной ПВО. Еще одна важная характеристика – дальнобойность. Ракеты, которые поступают в Украину, могут бить цели за 300 километров.

Разрушительная сила у Storm Shadow немалая, что является еще одним преимуществом. Боевая часть имеет двойной заряд типа BROACH – первый пробивает бетонные укрытия, броню, защитные сооружения, а второй проникает внутрь и наносит сокрушительный взрыв.

Кроме того, важной особенностью этой ракеты является высокая эффективность. Storm Shadow работают по принципу "выстрелил и забыл", то есть после запуска они самостоятельно направляются к цели без дополнительного управления. Ракета использует GPS, инерциальную систему, а также сравнивает местность с заранее загруженными картами. Также стоит заметить, что тепловизионная боеголовка самонаведения помогает распознать цель по сохраненному изображению. Благодаря такой системе наведения Storm Shadow отмечается очень высокой точностью поражения.

Какие еще объекты были поражены ракетами Storm Shadow?