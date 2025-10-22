Эксперт по авиации Константин Криволап отметил в эфире 24 Канала, что отсутствие или минимальное количество сообщений от российской стороны свидетельствует о значительных результатах удара.

Почему украинские военные выбрали именно этот объект для удара?

Завод расположен к северо-востоку от села Сельцо Брянской области, в большой промышленной зоне.

С 1935 года выпускает продукцию для военно-промышленного комплекса – сначала Советского Союза, а сейчас России.

Также он производит снаряды для "Града" (у входа даже стоит установка "Град" как символ предприятия), взрывчатку, снаряды и патроны.

Его расположение так близко к Украине выглядит провокационно. Сейчас он продолжает выпускать свою продукцию, и я считаю, что это была очень ценная цель для нас,

– объяснил Криволап.

Относительно средств поражения, которые использовались в атаке, их перечисляли неточно. Вспоминали "Нептуны", "Трембиты", "Пекло", "Паляница", Storm Shadow и даже HIMARS.

В операции задействовали большое количество различных средств: ракеты, дроны-камикадзе и обычные дроны. Обо всех других объектах, которые были или могли быть поражены, сообщат позже.

"Сейчас нужны подтверждения от аналитиков. Россияне молчат – у них это государственная тайна, чтобы собственное население не узнало, по каким объектам их атакуют. Именно то, что сообщений нет или их очень мало, свидетельствует о том, что результаты были значительными", – подытожил авиаэксперт.

