Эксперт по авиации Константин Криволап отметил в эфире 24 Канала, что отсутствие или минимальное количество сообщений от российской стороны свидетельствует о значительных результатах удара.
Почему украинские военные выбрали именно этот объект для удара?
Завод расположен к северо-востоку от села Сельцо Брянской области, в большой промышленной зоне.
С 1935 года выпускает продукцию для военно-промышленного комплекса – сначала Советского Союза, а сейчас России.
Также он производит снаряды для "Града" (у входа даже стоит установка "Град" как символ предприятия), взрывчатку, снаряды и патроны.
Его расположение так близко к Украине выглядит провокационно. Сейчас он продолжает выпускать свою продукцию, и я считаю, что это была очень ценная цель для нас,
– объяснил Криволап.
Относительно средств поражения, которые использовались в атаке, их перечисляли неточно. Вспоминали "Нептуны", "Трембиты", "Пекло", "Паляница", Storm Shadow и даже HIMARS.
В операции задействовали большое количество различных средств: ракеты, дроны-камикадзе и обычные дроны. Обо всех других объектах, которые были или могли быть поражены, сообщат позже.
"Сейчас нужны подтверждения от аналитиков. Россияне молчат – у них это государственная тайна, чтобы собственное население не узнало, по каким объектам их атакуют. Именно то, что сообщений нет или их очень мало, свидетельствует о том, что результаты были значительными", – подытожил авиаэксперт.
Куда еще ударили украинские военные?
- В ночь на 22 октября Силы обороны нанесли удары по важным объектам оккупантов в России – в частности по заводу боеприпасов и нефтеперерабатывающему предприятию.
- Одна из самых мощных атак по России состоялась 21 октября – в ней могли использоваться ракеты "Нептун", "Фламинго", SCALP, Storm Shadow и дроны FP-1.
- В Смоленске вечером 21 октября произошел пожар на ТЭЦ, однако данных об обесточивании или других последствиях пока нет.