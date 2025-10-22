Експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив в ефірі 24 Каналу, що відсутність або мінімальна кількість повідомлень від російської сторони свідчить про значні результати удару.

Дивіться також: На Брянщині немає світла через удар по підстанції, а Storm Shadow уразили хімзавод

Чому українські військові обрали саме цей об’єкт для удару?

Завод розташований на північний схід від села Сельце Брянської області, у великій промисловій зоні.

З 1935 року випускає продукцію для військово-промислового комплексу – спочатку Радянського Союзу, а зараз Росії.

Також він виробляє снаряди для "Граду" (біля входу навіть стоїть установка "Град" як символ підприємства), вибухівку, снаряди та патрони.

Його розташування так близько до України виглядає провокативно. Зараз він продовжує випускати свою продукцію, і я вважаю, що це була дуже цінна ціль для нас,

– пояснив Криволап.

Щодо засобів ураження, які використовувалися в атаці, їх перераховували неточно. Згадували "Нептуни", "Трембіти", "Пекло", "Паляниця", Storm Shadow і навіть HIMARS.

У операції задіяли велику кількість різних засобів: ракети, дрони-камікадзе та звичайні дрони. Про всі інші об'єкти, які були або могли бути вражені, повідомлять пізніше.

"Зараз потрібні підтвердження від аналітиків. Росіяни мовчать – у них це державна таємниця, щоб власне населення не дізналося, по яких об'єктах їх атакують. Саме те, що повідомлень немає або їх дуже мало, свідчить про те, що результати були значними", – підсумував авіаексперт.

