Это случилось быстро: Китай сыграл большую роль в переходе России на реактивные дроны

В течение последних недель Россия все чаще проводит атаки на Украину реактивными "Шахедами". Аналитики понимали, что со временем противник будет активнее их применять. Но все произошло довольно быстро.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, именно Китай помог России увеличить производство реактивных "Шахедов". Если бы не китайские двигатели и другое оборудование, у РФ не было бы таких возможностей.

Что нужно делать Украине?

По словам Криволапа, россияне уже давно осознали, что стандартные "Шахеды" не приносят нужных результатов. Украинская ПВО сбивала более 90% таких беспилотников. Поэтому враг начал увеличивать скорость.

Китай фактически предоставил России двигатели тягой 160 и 200 килограммов. К тому же россияне получили оптику, Mesh-модемы, различное сетевое оборудование и преобразователи постоянного тока. Таким образом, Китай дал россиянам возможность увеличить скорость, расширить возможности связи и коррекции на конечном участке,

– отметил Криволап.

Как России удалось нарастить производство "Шахедов": смотрите видео 24 Канала

Пока нет точной информации, сколько именно Россия производит реактивных "Шахедов". Но речь идет о примерно 3000 таких дронов в месяц.

Украине же важно работать над тем, чтобы каким-то образом перерезать логистические цепочки поставок такого оборудования в Россию. Параллельно важно создавать дроны-перехватчики, которые смогут сбивать реактивные "Шахеды". Работа над этим продолжается.