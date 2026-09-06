Обычных скоро не увидим, – командир 1 ОШп рассказал, на какие дроны переходит Россия вблизи фронта

Российские оккупационные войска меняют тактику применения беспилотников в войне против Украины. Интенсивность атак на линии соприкосновения и в прифронтовых областях существенно возросла из-за появления новых технологических угроз со стороны противника.

Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что российские оккупанты активно переходят на использование реактивных дронов.

На какие дроны переходит Россия в прифронтовой зоне?

По словам командира, на прифронтовых территориях фиксируется все больше вражеских беспилотников нового типа. Враг постепенно отказывается от использования устаревших моделей БПЛА в пользу скоростных реактивных систем.

Противник переходит на реактивные "Шахеды". И я думаю, в ближайшей перспективе мы вообще не будем видеть традиционные "Шахеды", а все они будут реактивными,

– сказал Филатов.

Кроме того, российские захватчики развивают направление новых реактивных ракет. В частности, речь идет о разработках вроде ракеты "Бандероль", которая имеет дозвуковую скорость, максимально приближенную к сверхзвуковой.

Командир 1-й ОШп объяснил, почему тактика применения реактивных БПЛА в тылу и вблизи линии фронта отличается. По его словам, приоритеты противника остаются практически неизменными, однако на передовой враг также охотится на конкретные военные объекты.

Если сравнивать с тыловыми городами, особенно большими, которые служат хабами для Сил обороны, то это прежде всего энергетика и логистика. На прифронтовых территориях в большинстве случаев ничего не меняется, но если у противника есть информация о дислокации личного состава или расположении командных пунктов, он применяет реактивные "Шахеды". Впрочем, в большинстве случаев это энергетика и объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул "Перун".

Он отметил, что очень часто вражеские удары наносятся именно по гражданским объектам, не имеющим никакого военного значения.

"Перун" о российских дронах: смотрите видео