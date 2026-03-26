Более 50 килограммов взрывчатки, – "Халк" рассказал, на какие типы дронов Россия сделала ставку

Украина наращивает количество дальнобойных ударов БпЛА и до массированной российской атаки 24 марта даже опережала Россию. В то же время россияне в течение месяца последовательно атаковали украинские территории, а основной ударной силой был "Шахед-136".

Оператор зенитных БпЛА Отдельной президентской бригады Роман "Халк" объяснил 24 Каналу, что россияне используют различные типы дронов, но существует определенная закономерность в последовательности запуска.

Как изменилась тактика российских ударов БпЛА?

Важно! Командующий беспилотных систем ПВО Юрий Черевашенко сказал, что сейчас существует 2 постановления Кабмина, которые регулируют работу групп ПВО. Одно из них касается привлечения групп ДФТГ к перехвату вражеских беспилотников. К тому же такие группы уже существуют в 3 областях, и формируются на Востоке, где активно выполняют задачи.

В течение месяца Россия осуществляла как массированные атаки дронами, так и ежедневные удары меньшим количеством БпЛА, почти не прекращая атак.

Россияне используют различные типы дронов, среди которых выделяют "Шахеды" как основную наступательную силу, но пропорция их применения зависела от ситуации.

"Талмасы" в основном используют в прифронтовых городах, потому что они недалекобойные. Чаще всего встречается "Шахед-136" ("Герань-2"). Некоторые дроны ударные, другие используются как приманка для перегрузки нашей системы ПВО,

– объяснил "Халк".

"Герберы" атакуют первыми как разведывательные дроны с малой боевой частью, затем их сопровождают "Шахед-136", которые несут более 50 килограммов боевой части. Также оба типа дронов могут проводить разведку благодаря встроенным камерам.

Важно! Подразделение президентской бригады "Булава", которое специализируется на перехвате российских дронов, собирает средства на совершенствование и комплектующие для FPV-дронов. Эти дроны противодействуют врагу в воздухе и защищают украинское небо.

