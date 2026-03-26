Понад 50 кілограмів вибухівки, – "Халк" розповів, на які типи дронів Росія зробила ставку

Україна нарощує кількість далекобійних ударів БпЛА й до масованої російської атаки 24 березня навіть випереджала Росію. Водночас росіяни впродовж місяця послідовно атакували українські території, а основною ударною силою був "Шахед-136".

Оператор зенітних БпЛА Окремої президентської бригади Роман "Халк" пояснив 24 Каналу, що росіяни використовують різні типи дронів, але існує певна закономірність у послідовності запуску.

Як змінилась тактика російських ударів БпЛА?

Важливо! Командувач безпілотних систем ППО Юрій Черевашенко сказав, що зараз існує 2 постанови Кабміну, які регулюють роботу груп ППО. Одна з них стосується залучення груп ДФТГ до перехоплення ворожих безпілотників. До того ж такі групи вже існують в 3 областях, і формуються на Сході, де активно виконують завдання.

Протягом місяця Росія здійснювала як масовані атаки дронами, так і щоденні удари меншою кількістю БпЛА, майже не припиняючи атак.

Росіяни використовують різні типи дронів, серед яких виділяють "Шахеди" як основну наступальну силу, але пропорція їх застосування залежала від ситуації.

"Талмаси" в основному використовують в прифронтових містах, бо вони недалекобійні. Найчастіше зустрічається "Шахед-136" ("Герань-2"). Деякі дрони ударні, інші використовуються як приманка для перевантаження нашої системи ППО,

– пояснив "Халк".

"Гербери" атакують першими як розвідувальні дрони з малою бойовою частиною, потім їх супроводжують "Шахед-136", які несуть понад 50 кілограмів бойової частини. Також обидва типи дронів можуть проводити розвідку завдяки вбудованим камерам.

