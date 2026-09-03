Россия производит сотни комплексов РЭБ против Starlink для защиты объектов от БПЛА

Российские предприятия закупают комплектующие для изготовления от 300 до 400 новых комплексов радиоэлектронной борьбы против Starlink. Оккупанты будут пытаться защитить важные объекты на захваченных территориях от ударов украинских БПЛА.

Как сообщает специалист по радиотехнологиям Сергей Flash в своем Telegram, один такой комплекс РЭБ способен охватывать площадь от 15 до 25 квадратных километров.

Каковы подробности?

Противник рассчитывает защитить важные объекты на оккупированных территориях от атак украинских беспилотников. Для этого российские предприятия закупают комплектующие для изготовления еще 300–400 таких систем.

По словам эксперта, Украина также планирует реализовать подобные меры в будущем против российских спутников связи "Рассвет".



Враг производит дополнительные комплексы РЭБ /Фото: Сергей FLASH

Зеленский предупредил россиян об опасности в их небе: что известно?

Президент Украины 1 сентября заявил, что российское воздушное пространство постепенно становится опасным, а российское небо фактически может закрываться, несмотря на отсутствие соответствующих сообщений со стороны российских властей.

Уже ночью турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс PC1456 из Бодрума в Москву. Самолет должен был вылететь в 00:05 и направиться в аэропорт Внуково, однако пассажиры так и не вылетели – рейс отменили прямо во время посадки.

В то же время московские аэропорты – Внуково и Шереметьево – временно приостановили прием и отправку самолетов. Таким образом, перебои в работе российской авиации произошли уже во второй раз после публичного предупреждения Зеленского о росте опасности полетов над Россией.