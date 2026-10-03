Россия похвасталась роботизированным танком "Штурм": что с ним не так

Российские военные провели испытания новой беспилотной бронемашины, созданной специально для штурма городов. Однако профильные аналитики уже признали эту технику морально устаревшей и неэффективной в условиях современной войны.

Как сообщает "УралВагонЗавод", презентация роботизированного танка "Штурм" состоялась в ходе учений "Центр-2026" на Чебаркульском полигоне.

Что известно о танке "Штурм"

Основой для новой машины стали советские танки Т-72 и Т-90.

"Штурм" оснастили 125-миллиметровой пушкой с укороченным стволом, рассчитанной на ближние бои.

Кроме того, машина получила бульдозерный отвал для расчистки завалов и круговую защиту от противотанковых гранатометов.

По замыслу разработчиков, машина должна двигаться в первых эшелонах, выявлять огневые точки в городской застройке и уничтожать их.

Управлять танком можно как дистанционно, так и традиционно, ведь внутри оставили места для экипажа.

Однако для беспилотного режима требуется еще одна отдельная машина с пилотами, которая будет сопровождать "Штурм".

Российский штурм на учениях "Центр-2026": смотрите видео

Today, October 2, 2026, at the Chebarkul training ground in Russia – a lot of drones, unmanned tank Shturm, Armata, T-90V with Arena and so on. pic.twitter.com/7xAEuvWelk — Andrei_bt (@AndreiBtvt) October 2, 2026

Почему эксперты критикуют разработку

Специалисты Центра анализа стратегий и технологий скептически оценили новинку. Они отмечают, что такой подход не позволяет эффективно выполнять задачи на современном поле боя. "Во времена штурма линии Маннергейма это, пожалуй, могло быть актуально", – говорится в сообщении аналитиков.

Главной проблемой является система дистанционного управления, которая работает только в пределах прямой видимости. Любое препятствие или работа средств радиоэлектронной борьбы сразу обрывает связь с машиной

Все это работало бы, если бы танком можно было управлять, условно говоря, с другого конца земли и если бы связь нельзя было заглушить,

– пояснил исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

Ранее сообщалось, что российские военные во время механизированного штурма применили танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты "Арена-М ". Система смогла перехватить украинские FPV-дроны, атаковавшие танк.