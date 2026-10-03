Як повідомляє УралВагонЗавод, презентація роботизованого танка "Штурм" відбулася під час навчань "Центр-2026" на Чебаркульському полігоні.

Що відомо про танк "Штурм"

Основою для нової машини стали радянські танки Т-72 та Т-90.

"Штурм" оснастили 125-міліметровою гарматою з укороченим стволом, яка розрахована на ближні бої.

Крім того, техніка отримала бульдозерний відвал для розчищення завалів та круговий захист від протитанкових гранатометів.

За задумом розробників, машина має рухатися у перших ешелонах, виявляти вогневі точки у міській забудові та знищувати їх.

Керувати танком можна як дистанційно, так і традиційно, адже всередині залишили місця для екіпажу.

Однак для безпілотного режиму потрібна ще одна окрема машина з пілотами, яка супроводжуватиме "Штурм".

Російський штурм на навчаннях "Центр-2026": дивіться відео

Чому експерти критикують розробку

Фахівці Центру аналізу стратегій та технологій скептично оцінили новинку. Вони зазначають, що такий підхід не дозволяє ефективно виконувати завдання на сучасному полі бою. "У часи штурму лінії Маннергейма це, мабуть, могло бути актуальним", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Головною проблемою є система дистанційного керування, яка працює лише в межах прямої видимості. Будь-яка перешкода або робота засобів радіоелектронної боротьби одразу обриває зв'язок із машиною

Усе це працювало б, якби танком можна було керувати, умовно кажучи, з іншого кінця землі і якби зв'язок не можна було заглушити,

– пояснив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

Раніше повідомлялося, що російські військові під час механізованого штурму застосували танк Т-72Б3А з комплексом активного захисту "Арена-М". Система змогла перехопити українські FPV-дрони, які атакували танк.