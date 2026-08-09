Об этом сообщает "Военный".

Что известно о новой угрозе?

Российская армия во время очередной попытки механизированного штурма применила танк Т-72Б3А, оснащенный комплексом активной защиты "Арена-М". Во время атаки система смогла перехватить украинские FPV-дроны, атаковавшие боевую машину.

По информации, которую приводит "Милитарный" со ссылкой на военного обозревателя Путяту, украинские защитники использовали около семи дронов для того, чтобы исчерпать боекомплект "Арены-М". Общее количество FPV-дронов, затраченных на поражение одной такой машины, по его оценке, могло составить от 15 до 20.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео атаки на российскую механизированную колонну, которую уничтожало подразделение беспилотных систем "Омега". В том бою россияне задействовали семь танков, пытаясь провести штурм украинских позиций.

На кадрах виден Т-72Б3А с комплексом "Арена-М". В частности, на машине заметны пустые ячейки для контрбоеприпасов, что может свидетельствовать об использовании боеприпасов комплекса при отражении атак дронов.

Именно этот эпизод стал одним из первых публичных подтверждений того, что российская "Арена-М" не только устанавливается на бронетехнику, но и реально используется для борьбы с FPV-дронами непосредственно на фронте.

В то же время пока нет оснований говорить о массовом оснащении российских танков такими системами. Применение "Арены-М" на фронте остается сравнительно редким, а информации о количестве машин с этим комплексом и его общей эффективности в боевых условиях немного.

Напомним, "Арена-М" – российский комплекс активной защиты, предназначенный для обнаружения и уничтожения боеприпасов, приближающихся к танку. Система должна обнаруживать угрозу и использовать специальные контбоеприпасы, чтобы уничтожить или отклонить ее до того, как она поразит бронемашину.

Разработка началась еще в конце советского периода, а различные модификации комплекса создавались на протяжении десятилетий. Российские конструкторы как минимум с 2019 года работали над интеграцией "Арены-М" на танки Т-72Б3 и Т-90М.

Огневые испытания комплекса на Т-72Б3 состоялись еще в 2021 году. В 2022 и 2024 годах также фиксировались отдельные российские танки Т-72Б3 и Т-90М, оснащенные "Ареной-М".

Однако, несмотря на многолетние разработки и заявления России о масштабном внедрении системы, серийное оснащение боевых подразделений долгое время оставалось проблемой. Отдельные танки с "Ареной-М" использовались не на фронте, а для съемок российской пропагандистской продукции.