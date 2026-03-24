Кое-что пугает больше, – авиаэксперт оценил опасность от новых скоростных дронов

Россияне модернизировали реактивный ударный дрон "Герань-5", который может лететь на расстояние 500 – 600 километров в час. Есть смысл сбивать их зенитными ракетами типа AIM-9, которыми оснащены самолеты F-16.

Кроме того, если летают "Шахеды" с такими скоростями, то F-16 достаточно удобно сбивать их с помощью своих пушек. Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что Украина справится с увеличением количества беспилотников, которые летают с большими скоростями.

"Я думаю, мы с этой проблемой справимся. Меня больше пугает то, что в ближайшее время, вероятнее всего, мы будем испытывать острый дефицит ракет PAC-3, которые способны сбивать баллистику", – сказал он.

Однако Украина работает над тем, чтобы должным образом отвечать на эти угрозы. В частности, уничтожают ракетные комплексы "Бастион" в Крыму, которые запускают "Цирконы".

Обратите внимание! Ночью 24 марта Силы обороны Украины ударили по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион-М" в Крыму. Дрон уничтожил пусковую установку "Циркон" и две дорогостоящие ракеты. Также известно о потерях среди личного состава россиян. Семеро военных погибли или были ранены.

Как Россия модернизирует "Герани"?