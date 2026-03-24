Кое-что пугает больше, – авиаэксперт оценил опасность от новых скоростных дронов
- Россия модернизировала дрон "Герань-5", что может лететь со скоростью 500 – 600 километров в час, и его можно сбивать ракетами AIM-9 с F-16.
- Авиаэксперт Константин Криволап считает, что Украина сможет справиться с дронами, но испытывает дефицит ракет PAC-3 для сбивания баллистики.
Россияне модернизировали реактивный ударный дрон "Герань-5", который может лететь на расстояние 500 – 600 километров в час. Есть смысл сбивать их зенитными ракетами типа AIM-9, которыми оснащены самолеты F-16.
Кроме того, если летают "Шахеды" с такими скоростями, то F-16 достаточно удобно сбивать их с помощью своих пушек. Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что Украина справится с увеличением количества беспилотников, которые летают с большими скоростями.
"Я думаю, мы с этой проблемой справимся. Меня больше пугает то, что в ближайшее время, вероятнее всего, мы будем испытывать острый дефицит ракет PAC-3, которые способны сбивать баллистику", – сказал он.
Однако Украина работает над тем, чтобы должным образом отвечать на эти угрозы. В частности, уничтожают ракетные комплексы "Бастион" в Крыму, которые запускают "Цирконы".
Обратите внимание! Ночью 24 марта Силы обороны Украины ударили по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион-М" в Крыму. Дрон уничтожил пусковую установку "Циркон" и две дорогостоящие ракеты. Также известно о потерях среди личного состава россиян. Семеро военных погибли или были ранены.
Как Россия модернизирует "Герани"?
Журналисты Forbes отметили, что Россия разгоняет "Герани" до 500 километров в час. Говорится о российских аналогах "Шахедов". "Герань-2" был "стандартным" дроном. А на "Герань-3", который начал появляться в июне 2025 года, установлен турбореактивный двигатель Telefly китайского производства. Это позволяет ему развивать скорость более 500 километров в час.
Уже в начале января 2026 года россияне начали использовать БПЛА "Герань-5". Этот беспилотник имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев – около 5,5 метра. Отмечается, что его больший планер позволяет ему нести полезную нагрузку взрывчатки весом примерно 90 килограммов с дальностью поражения около 1000 километров на скорости около 600 километров в час.
В СМИ предположили, что оккупанты изготавливают свои ударные дроны быстрее, чтобы опередить украинские перехватчики "Шахедов".