Новая угроза с неба: как россияне пытаются увеличить радиус действия своих дронов и ракет

Россия продолжает искать способы наносить удары по Украине с большего расстояния и затруднять работу противовоздушной обороны. Речь идет как об использовании беспилотников – "маток", что могут нести FPV-дроны, так и о модернизации баллистических ракет, дальность которых постепенно увеличивают.

Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил , как работает схема с FPV-дронами на носителях и какие цели они могут атаковать. Он также рассказал, с чего россияне увеличивают дальность "Искандеров" и почему это создает дополнительные риски для Украины.

Дроны-"матки" увеличивают радиус действия FPV

Россияне экспериментируют с беспилотниками – "матками", которые могут перевозить несколько FPV-дронов и доставлять их ближе к цели. Такие схемы уже испытывали в Киевской области и ряде других регионов, а дальнейшая модернизация может дать противнику возможность применять FPV на значительно большем расстоянии.

На носитель, как правило, закрепляют пару FPV-дронов, и так их радиус действия увеличивается на десятки километров и более. Еще одна опасность – установка оборудования связи, позволяющего операторам управлять ими на большом расстоянии,

– пояснил Романенко.

Такие беспилотники могут представлять опасность не только для стационарных объектов. FPV дает оператору возможность видеть цель в режиме реального времени и проводить атаки против движущихся машин, а среди приоритетов россиян остаются топливные объекты и другая важная инфраструктура. Подобные атаки уже фиксировались в прифронтовых областях, в частности в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Противодействие таким средствам не ограничивается только военными системами ПВО. Часть аэродинамических целей – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников – могут уничтожать мобильные и добровольческие группы, которые формируются для усиления защиты отдельных районов.

Здесь вопрос в том, как занять активную позицию и бороться с такими средствами воздушного нападения. Эта работа совершенствуется, формируются дополнительные структуры противовоздушной обороны, и все это должно увеличить потенциал ПВО нашего государства,

– сказал генерал-лейтенант.

"Искандеры" пытаются продвинуться глубже в тыл

Россия работает и над увеличением дальности баллистических ракет. ГУР сообщало о применении обновленной версии "Искандера", способной лететь дальше, чем стандартный "Искандер-М". Увеличение дальности позволяет размещать пусковые установки на большем расстоянии от украинской границы.

Увеличивают объемы, в которых можно перевозить топливо. А больше топлива означает и большее расстояние,

– пояснил Романенко.

Российская пропаганда уже говорит о возможности довести дальность таких ракет до тысячи километров, однако генерал-лейтенант назвал эти заявления преувеличением. В то же время даже нынешнее увеличение характеристик расширяет территорию, с которой противник может осуществлять пуски.

Любая модернизация этих средств воздушного нападения приводит к ухудшению ситуации для нас. Нужно предусматривать упреждающие действия, чтобы эффективно бороться с такими средствами,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Чем дальше от линии фронта россияне смогут держать пусковые установки, тем сложнее будет поражать их украинскими средствами поражения. В то же время Силы обороны Украины уже выслеживают такие комплексы и поражают их, когда удается обнаружить позиции.

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