Какие аналоги Starlink есть у России и насколько они отстают в характеристиках

После блокировки незарегистрированных терминалов Starlink россияне потеряли один из ключевых инструментов связи на фронте. Несмотря на попытки найти альтернативу, ни одна из существующих систем не обеспечивает сопоставимый уровень скорости, стабильности и удобства.

Россияне имеют несколько систем спутниковой связи, но далеко не все из них способны хотя бы частично заменить Starlink, говорят источники 24 Канала в соответствующей сфере. У каждого варианта есть свои ограничения – и именно они хорошо демонстрируют реальный уровень технологического отставания РФ. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

В чем важность Starlink?

После блокировки незарегистрированных терминалов Starlink в Украине оккупанты потеряли не только возможность управлять дронами через этот канал, но и удобный способ передавать видео с БПЛА к командованию. Для современного поля боя это критично, ведь быстрый и стабильный интернет часто важнее самого факта наличия связи.

Антенна спутниковой связи РС-30М в защитном куполе / Фото из российских источников

Обратите внимание! Starlink работает через группировку тысяч спутников на низкой околоземной орбите - примерно на высоте 550 километров. Благодаря этому система имеет низкую задержку, быстрое переключение между спутниками и высокую скорость соединения. У российских аналогов эти параметры значительно слабее.

В новых условиях интернет приходится обеспечивать через кабель или Wi-Fi-мосты, что значительно менее удобно и практично – особенно для мобильных групп и операторов дронов. Ввиду этого россияне вынуждены искать альтернативные решения.

Спутник "Ямал" / Фото из российских источников

Starlink работает благодаря большой группировке спутников на низкой околоземной орбите (примерно 550 километров). Его терминалы с фазированными антенными решетками позволяют быстро переключаться между спутниками без потери сигнала, обеспечивая скорость более 200 Мбит/с и задержку около 40 мс. Именно эта комбинация параметров делает систему эффективной для боевых задач.

Наиболее очевидной альтернативой для РФ является система "Газпрома" на базе спутников "Ямал" (в частности Ямал-601, Ямал-300К, Ямал-401 и Ямал-402). Они работают на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров, что приводит к значительно большей задержке – на уровне 600–1200 мс.

Покрытие "Ямала" / Инфографика из российских источников

Для работы с этой системой используются либо стационарные тарелки, которые нужно вручную направлять, или поворотные антенны, способные автоматически корректировать положение. Среди них – серии РС-30М/С, которые уже устанавливали на морские дроны и даже поезда. Однако такие антенны имеют большие габариты, их сложно маскировать, а установка на летательные дроны фактически невозможна.

Кроме того, система "Ямал" имеет более низкую пропускную способность. Например, для РС-30М заявлено до 80 Мбит/с на прием и только 5 Мбит/с на передачу. Даже в лучших тарифах скорость ограничена, а объем трафика – лимитирован. Это делает практически невозможной стабильную видеотрансляцию в высоком качестве. Дополнительно, такие каналы связи уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Стационарная антенна спутниковой связи через "Ямал-601" / Фото из российских источников

Еще одно направление – проект "Бюро 1440", который предусматривает создание полноценной низкоорбитальной системы, подобной Starlink. В планах – вывод 288 спутников и запуск коммерческой эксплуатации в 2027 году.

В то же время уже возникают задержки: первую партию из 16 спутников не смогли вывести в 2025 году, перенеся запуск на 2026-й. Даже если запуски начнутся, темпы развертывания остаются под вопросом. Без достаточного количества спутников покрытие будет нестабильным, а в отдельные моменты связь может исчезать полностью.

Дополнительным вызовом является отсутствие у России дешевых и массовых запусков, подобных возможностям SpaceX. Отдельную категорию составляют военные системы, в частности группировка "Благовест", развернута в 2017–2019 годах.

Гексокоптер с антенной РС-30М / Фото из российских источников

Она предназначена для обеспечения связи штабов, видеоконференций и передачи данных, однако использует большие и сложные терминалы. Это ограничивает применение на тактическом уровне – в частности для подразделений на передовой или операторов дронов. Даже относительно компактная станция "Аурига-1,2В" остается громоздкой и требует дополнительного оборудования и сложной настройки.

Другие системы, такие как "Гонец", еще более ограничены – они способны передавать только текстовые сообщения с задержкой, поскольку работают по принципу накопления и последующей передачи данных.

Российский морской дрон "Бриз" со спутниковой связью через антенну РС-30М / Фото из российских источников

В итоге россияне пытаются компенсировать потерю доступа к Starlink различными решениями, но ни одно из них не дает аналогичного уровня скорости, задержки и удобства использования. Большинство систем или технологически устаревшие, или еще не готовы к полноценному развертыванию. Это означает, что сейчас речь идет не о создании полноценной альтернативы Starlink, а о попытках закрыть критический пробел – что одновременно подчеркивает системное отставание России в сфере спутниковой связи.

Что говорят эксперты о российских аналогах старлинка?

Антон Садыков, CEO Adaptis, подчеркивал в интервью 24 Каналу, что ни одна другая система пока не дает такого сочетания параметров, как Starlink. Причина – низкая орбита и меньшая задержка, критическая для управления дронами.

Сейчас ни одну систему нельзя сравнить со Starlink. Ведь управлять дроном через обычный спутниковый интернет – чрезвычайно трудно,

– говорит Садыков.

Несмотря на заявления РФ о развитии собственных решений, Садыков подчеркивает, что физику орбит обойти невозможно, поэтому в ближайшей перспективе такие системы не станут полноценной альтернативой. Он также связывает усиление контроля над Starlink со стремлением ограничить его использование противником.

В этом контексте Россия тестирует альтернативы – в частности аэростат "Барраж-1", который может работать на высоте до 20 км как ретранслятор связи. Его планируют использовать для 5G и других систем, но пока это экспериментальная разработка.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что РФ ищет более простые в развертывании решения. По его словам, классическая спутниковая связь и большие радиорелейные системы сложные для фронта, тогда как аэростаты могут упростить инфраструктуру. В то же время он отмечает, что российские системы вроде "Ямал" – "это не аналог, а системы с существенными ограничениями".

Храпчинский также подчеркивает ключевое преимущество Starlink - простоту: это фактически plug-and-play решение, которое легко развернуть даже без специальной подготовки. Именно это сделало его массовым инструментом на войне.

Главный редактор Defense Express Олег Катков обращает внимание на масштаб и темпы развертывания российского "аналога" Starlink. По его словам, Россия планирует вывести 288 спутников до 2027 года, что даст лишь ограниченный функционал:

Трудно оценить, насколько он будет ограничен.

Важно! Для сравнения, Starlink уже имеет около 11 500 спутников, а OneWeb – около 600. Даже по оптимистичным планам РФ, полноценная система может появиться не раньше 2030 года (около 730 спутников). Катков подчеркивает, что без регулярных запусков и дешевых ракетоносителей реализовать эти планы будет сложно.

В итоге, по его оценке, Россия сможет создать систему скорее уровня OneWeb, а не Starlink. Повторить Starlink сейчас невозможно для любой компании в мире, подчеркивает эксперт.