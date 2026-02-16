За почти 4 года полномасштабной войны спутниковая связь Starlink стала для Украины инструментом, который используют гражданские, военные, бизнес, медиа и гуманитарные организации – как в зоне боевых действий, так и во время блэкаутов в тылу. С недавних пор государство начало упорядочивать оборот терминалов, в частности через регистрацию и механизмы доступа по "белым спискам". Главная причина этого – сделать невозможным использование "старлинков" россиянами для управления дронами.

О том, как менялось использование Starlink, почему появился запрос на "адаптацию под Украину", и как рынок реагирует на новые правила, 24 Канал поговорил с Антоном Садыковым – CEO компании Adaptis, занимающейся адаптацией "старлинков" для Украины. В разговоре он описывает путь от гуманитарного запроса к производственным решениям, а также оценивает последствия усиления контроля за терминалами для гражданских и бизнес-пользователей.

Отдельно Садыков затрагивает тему официального импорта, взаимодействия с государственными институтами и перспектив появления альтернатив низкоорбитальной связи – от проекта Amazon LEO до европейских и китайских систем.

От гуманитарного запроса до отдельного проекта: как появилась компания?

Садыков рассказывает, что старт Adaptis стал прямым ответом на практическую потребность, возникшую в гуманитарной работе – нужно было не только довозить помощь, но и обеспечивать связь там, где она критически нужна. По его словам, первые решения рождались в условиях, когда готовых исполнителей не находили ни в Украине, ни в Европе, а сроки и цена импортных услуг создавали риски.

Антон Садыков CEO Adaptis Наша компания основана три года назад. Это был ответ на запрос World Central Kitchen – организации, которая работала и работает в Украине: готовит украинцам горячую еду, формирует продуктовые наборы, помогает на местах "прилетов". Я был частью этой команды. Когда в Херсонской области деоккупировали территории, нам нужно было не только доставлять туда еду, но и приезжать со связью, чтобы люди могли связаться с миром.

Как говорит руководитель Adaptis, на раннем этапе он получил задание организовать доставку связи на деоккупированные и прифронтовые территории Херсонской области, и быстро столкнулся с тем, что "просто купить и установить старлинк" не работает. Он объясняет, что терминалы ранних поколений были большими, а установка на транспорт делала их заметными издалека.

Садыков отмечает, что на тот момент терминалы продавались по завышенной цене, а предложение от небольшой американской команды предусматривало длительное ожидание – несколько недель на производство и примерно столько же на доставку. По словам собеседника, в условиях неопределенности это воспринималось как слишком рискованный путь, поэтому он решил сам разобраться в технической части, а впоследствии нашел компанию-исполнителя, которая смогла реализовать его замысел.

В процессе тестов, по словам руководителя Adaptis, стало понятно, что решение нужно не только гуманитарным миссиям – запрос появился и со стороны военных, а сама концепция использования Starlink на транспорте оказалась незакрытой никем системно. Он добавляет, что после первых комплектов для World Central Kitchen команда решила оформить это как отдельный полноценный проект, который впоследствии трансформировался в компанию с другим названием (в начале, говорит он, название было Starkit).

Как меняли Starlink Инкапсуляция, защита и быстрое переставление

По словам Садыкова, в первые месяцы широкого использования Starlink на транспорте ключевой проблемой была физика: "мачта", парусность, расшатывание и поломки, а также невозможность стабильной работы во время движения. Он ссылается на распространенные видео с начала войны, где военные держали терминал рукой из кузова/салона, или где антенны стояли на автобусах очень заметным образом.

Антон Садыков CEO Adaptis Мы нашли технологию, как безопасно разобрать терминал Starlink и инкапсулировать его другим способом: дополнительно защитить, учитывая наши дороги с ямами и специфику использования. То "полевое использование", которое предполагалось производителем, – не то же, что "поля" в Украине, где люди под постоянным огнем и угрозой.

Собеседник утверждает, что после инкапсуляции следующим требованием стала мобильность – решение не должно было "привязывать" терминал к одному автомобилю. Как говорит руководитель Adaptis, в реальных сценариях подразделение может приехать на авто, оставить машину, перейти в другую позицию или сменить транспорт – и терминал надо быстро снять и переставить.

По словам Садыкова, фиксированное крепление он считает ошибочным именно из-за такой сменяемости обстановки. Поэтому команда искала механику, которая позволяет ставить комплект "на любой автомобиль" и при этом не терять надежности. Он подчеркивает, что требование было практическим: терминал должен выдерживать скорость и не отпадать во время движения.



Терминал на авто / Фото из соцсетей Садыкова

Отдельно собеседник отмечает изменение подхода к "вмешательству" в сам терминал. По его словам, на старте (когда компания называлась Starkit) приходилось физически разбирать Starlink и менять его конструкцию. Сейчас, как говорит Садыков, подход другой: терминал сохраняется целостным, гарантия остается оригинальной, а "чехол"/корпус решения Adaptis защищает его извне и не вмешивается во внутренние системы, если нет специального задания под отдельный кейс.

"Белые списки", регистрация и что это меняет для пользователей?

Садыков оценивает усиление контроля за терминалами как шаг, усложняющий работу противника с массовым использованием Starlink на временно оккупированных территориях и во вражеских системах оружия. Он подчеркивает, что с точки зрения безопасности неудобства для части пользователей не являются определяющим аргументом, если сравнивать с эффектом для обороны.

Антон Садыков CEO Adaptis Смотрите, государство сделало очень сильный и непредсказуемый шаг для врага. И если сравнивать неудобства для нас с потерями/рисками для врага – эти неудобства можно потерпеть. Это экстренное отключение помогло помешать нашествию дронов с терминалами Starlink.

По словам Садыкова, противник, по его убеждению, ищет способы активировать терминалы на территории Украины, в частности используя посредников, которых он называет "дропами" – людей, готовых оформлять регистрации за вознаграждение. В то же время собеседник утверждает, что теперь для массового сценария создан барьер: нужно физически обращаться в ЦПАУ, идентифицироваться, а иногда – еще и показывать оборудование.

Как отмечает руководитель Adaptis, если регистрируется более одного терминала "якобы для дома, дачи, авто", то процедура становится еще жестче – с требованием физически предъявить оборудование. Он считает, что это ограничивает масштаб: даже если определенное количество вражеских активаций возможно, оно не приблизится к "сотням тысяч".

Отдельно Садыков говорит о бизнес-аспекте: по его словам, компания не ощутила падения продаж. В то же время он упоминает новые ограничения, которые влияют на использование терминалов на транспорте: если Starlink установлен на авто, то во время движения нужно придерживаться скорости около 75 км/ч, иначе терминал может временно блокироваться до уменьшения скорости.

В разговоре отдельно затронули тему пассажирских перевозок. Садыков говорит, что на поездах Укрзализныци, в частности на "Интерсити", используется другое оборудование – Starlink High Performance – и инкапсуляцию для этих терминалов выполняла именно Adaptis.

Антон Садыков Научная степень/должность На всех поездах "Интерсити" стоит другое оборудование – Starlink High Performance. Инкапсуляцию для этих терминалов делала наша компания – там сверху хорошо видно наш логотип.

Как говорит руководитель Adaptis, общая логика действий государства заключалась в создании эффекта неожиданности, и в этом контексте излишние публичные объяснения могут считаться нежелательными. Он связывает резкость изменений и с управленческими факторами – в частности со сменой руководства в Министерстве обороны Украины и тем, что новый министр Михаил Федоров, по его мнению, имеет другое понимание технологий и их влияния на поле боя.

В то же время Садыков признает, что на практике пользователи сталкиваются с процедурными нюансами. По его словам, работа ЦПАУ может быть неоднородной: где-то существует система талонов, где-то – живая очередь, а иногда процесс выдачи талонов и движение очереди зависят от администратора. Он подчеркивает, что видит в этом бюрократические и системные проблемы, но не считает их определяющими по сравнению с целью безопасности.

Также собеседник упоминает информационные волны со стороны противника. По словам Садыкова, на определенном этапе начали распространяться сообщения с призывами "срочно выключать Starlink" – мол, Украина якобы считывает GPS-координаты терминалов на оккупированных территориях. Он говорит об этом как об элементе реакции врага на изменение правил и добавляет, что надеется на эффективность действий Украины.

Почему Starlink трудно "заменить" и что с другими спутниковыми системами?

Советник Федорова Сергей Бескрестнов ("Флеш") недавно писал, что россияне переходят на собственные спутниковые системы "Ямал" и "Экспресс". Садыков утверждает, что пока ни одна другая спутниковая система не даст россиянами такого сочетания параметров, как Starlink. Он объясняет это низкой орбитой и меньшей задержкой связи, которая является критической для задач, связанных с управлением и быстрым обменом данными.

Антон Садыков CEO Adaptis Сейчас ни одну систему нельзя сравнить со Старлинком. Starlink – это низкоорбитальная система. Обычные спутниковые системы работают на очень больших расстояниях, а Старлинк – примерно на высоте около 500 км. Из-за этого задержка меньше, обмен данными быстрее. Управлять дроном через "обычный спутниковый интернет" – чрезвычайно трудно.

По словам собеседника, даже если противник декларирует развитие собственных спутниковых систем, на практике сравнивать их со Starlink в ближайшей перспективе сложно именно из-за физики орбит и связанной с этим задержки. Он акцентирует, что для задач вроде управления дроном нужна связь с минимальной задержкой, а это – одно из ключевых преимуществ низкоорбитального подхода.



Движение спутников в небе / Фото Star Walk

В этом контексте Садыков возвращается к теме "белых списков" и говорит о мотивации государства: по его мнению, усиление контроля было экстренным решением, направленным на то, чтобы усложнить противнику использование Starlink в массовых сценариях.

В то же время, как говорит руководитель Adaptis, технические ограничения, которые появились после изменений (в частности по использованию на транспорте), становятся новыми условиями для бизнеса и пользователей. Он подчеркивает, что эти условия не остановили спрос, но их нужно учитывать при планировании использования.

В чем преимущества неконтролируемого оборота, импорта и какова роль SpaceX?

Садыков говорит, что на раннем этапе отсутствие жесткого контроля за оборотом терминалов было, на его взгляд, плюсом: это помогло быстро насытить страну связью на случай блэкаутов и аварийных ситуаций. Но сейчас, по его словам, рынок нуждается в упорядочении – чтобы поставки были легальными и прозрачными.

Антон Садыков CEO Adaptis Сейчас купить терминал официально можно только на starlink.com – и он может идти два, три, четыре месяца, никто точно не знает. Стоить примерно (не берусь за точные цифры) около 600 долларов, и ждать долго. Или же можно купить на маркетплейсе: условно за 400, и вам отдадут "сегодня". Выбор очевиден – люди покупают то, что есть на маркетплейсах.

По словам Садыкова, дефицит "официального и быстрого" канала подтолкнул людей к покупке на открытом рынке. Он также упоминает фактор цены и тарифов: по его словам, в Украине тариф был 95 долларов, а в Европе – 79 евро; разница, как он говорит, не колоссальная, но ощутимая для украинских домохозяйств.

Как говорит руководитель Adaptis, государство, по его мнению, могло бы помочь сделать импорт легальным, а SpaceX – наладить продажи для крупных компаний и ритейлеров. Он прямо говорит о заинтересованности Adaptis стать официальным импортером, и подчеркивает, что в Украине достаточно специалистов, готовых продавать открыто, консультировать и сопровождать регистрации.

Отдельно Садыков описывает, как в 2023 – 2024 годах, по его словам, в SpaceX не хватало украиноязычной поддержки и инструкций, и пользователям было сложно самостоятельно разбираться с настройками и причинами отключений. Он утверждает, что часть этой "полевой поддержки" тогда фактически брали на себя компании-импортеры и интеграторы, в частности Adaptis, хотя при этом он высоко оценивает систему поддержки SpaceX.

Мощности производства и вопрос санкций: какие проблемы с полноценным входом Starlink?

Обсуждая потенциальное масштабное открытие продаж в Украине, Садыков утверждает, что производственных мощностей должно хватить: по его словам, в мире уже есть несколько миллионов терминалов, а производство работает на больших линиях. Отдельно он упоминает Starlink Mini как понятное и работоспособное решение, которое масштабируют не "искусственно", а промышленно.

Антон Садыков CEO Adaptis Американские компании очень чувствительны к комплаенсу и санкционным рискам. В прошлые годы вокруг отдельных украинских военных формирований существовали сложные юридические дискуссии в США, что могло формировать осторожность крупных корпораций.

Как говорит руководитель Adaptis, он рассматривает это как возможную причину осторожности SpaceX по прямым продажам в Украину. Он называет это "конфликтом интересов" и подчеркивает, что, по его убеждению, Украина является крупнейшим рынком Starlink, но сам рынок имеет и положительные, и проблемные проявления.

Садыков также вспоминает практики, которые, по его словам, были на рынке: отдельные продавцы покупали акционные терминалы в Европе и перепродавали их в Украине "с долгами". Он описывает это как отдельный пласт проблем, который усиливает потребность в формализации и понятных правилах импорта.

В этом контексте собеседник подчеркивает, что Adaptis сейчас покупает терминалы уже на территории Украины, поскольку для компании критическим является этап переработки/защиты и адаптации под условия эксплуатации, а не сама закупка. Как говорит Садыков, фокус – на физической защите терминала как факторе, что "спасает жизни" пользователей в боевых условиях.

Блэкауты и Direct-to-Cell: в чем преимущество украинского опыта?

Садыков утверждает, что Украина накопила опыт использования низкоорбитальной связи, которого в таком масштабе пока нигде нет. Он отмечает, что именно война и энергетические кризисы создали условия, где проверяются и сети связи, и автономность инфраструктуры.

Антон Садыков CEO Adaptis Украина сейчас – испытательная площадка для мира. Здесь тестируется не только оружие и инновации, но и технологии низкоорбитальной связи... У нас может быть ситуация, когда большой город вроде Киева остается без света, батареи на сетях операторов садятся, и ты понимаешь: даже на Подоле не можешь никому позвонить.

По словам Садыкова, параллельно развиваются и другие технологии: он вспоминает Киевстар и технологию Direct-to-Cell как возможность иметь базовую связь (SMS, а со временем – потенциально больше), но подчеркивает, что сравнивать это с полноценным Starlink некорректно из-за разного класса сервиса.

Как говорит руководитель Adaptis, отдельный сегмент пользователей – журналисты. Он вспоминает сотрудничество с Associated Press и журналистом Фелипе Дана. По воспоминаниям, вместе они тестировали крепления и питание Starlink от батарей V-Mount (которые применяют в видеопроизводстве). Садыков утверждает, что такие комплекты работали не только в Украине, но и в разных странах – в частности в Африке, Бразилии и Испании – в составе рабочих поездок Associated Press.

Садыков добавляет, что компания видит гражданскую перспективу – после завершения боевых действий, по словам собеседника, спрос на связь "в дороге" никуда не исчезнет – это и путешествия в отдаленные места Карпаты, и поездки "домами на колесах", и яхты. В то же время он повторяет, что миссия Adaptis для него – давать связь там, где она нужна больше всего, включая кризисные ситуации.

Отдельно Садыков упоминает работу в гуманитарных миссиях за пределами Украины. По его словам, в 2023 году он работал в Турции после землетрясения вместе с World Central Kitchen и имел с собой тестовый образец Starlink. Он называет конкретные локации – Хатай и Газиантеп – и описывает ситуации, где не было ни света, ни связи, а восстановление инфраструктуры "на завтра" было нереалистичным.

Что дальше: конкуренты в LEO и планы Adaptis

Говоря о перспективах, Садыков акцентирует на том, что украинские команды научились быстро адаптировать технологии под реальные потребности и выжимать из них эффект "здесь и сейчас". Он также говорит об ожиданиях новых игроков в низкоорбитальном сегменте и о том, что рынок связи в перспективе станет более конкурентным.

Антон Садыков CEO Adaptis Мы ждем выхода проекта Amazon LEO в низкоорбитальном интернете: они должны были выйти еще в прошлом году, но в этом году, как ожидается, должны появиться (сначала небольшим количеством спутников). Мы ждем, чтобы тоже адаптировать эти решения – это изменит рынок. Также Европейский Союз делает свою защищенную систему, Китай работает над своими.

По словам Садыкова, появление новых систем Adaptis рассматривает как предмет для будущей адаптации под украинские сценарии использования – так же, как это уже делалось со Starlink. Он подчеркивает, что речь не только о боевом применении, но и о гражданских потребностях в автономной связи.

Отдельной темой он называет формализацию рынка. Собеседник утверждает, что ожидает дальнейших шагов от государства – в частности от министерства цифровой трансформации – чтобы рынок стал более прозрачным, а компании могли официально импортировать, продавать и сопровождать пользователей. Садыков добавляет, что Adaptis уже сотрудничает с Минцифрой по отдельным вопросам и готова расширять это взаимодействие.

В то же время CEO Adaptis возвращается к принципу, с которого начинался проект: обеспечивать связь в ситуациях, когда другие каналы недоступны. По его словам, это касается как украинских условий войны и блэкаутов, так и международных кризисных сценариев, где связь нужна для координации спасательных и гуманитарных действий.