Десятки тысяч российских роботов: производитель предупредил об угрозе масштабирования российских НРК

Россия активно наращивает количество наземных роботизированных комплексов на фронте – за последние полгода их стало в несколько раз больше. Впрочем, украинская сторона пока сохраняет технологическое преимущество – прежде всего благодаря значительно большему радиусу управления.

О состоянии вражеских НРК, их ключевые ограничения и сценарии, при которых баланс сил может измениться, 24 канал на мероприятии "7 корпус ДШВ & Совет оружейников: Mil Tech инновации" рассказал Юрий Порицкий, CEO украинского производителя наземных роботизированных комплексов DevDroid. По его словам, главная уязвимость российских систем – связь, но это может измениться быстрее, чем ожидается.

Смотрите также Россия планирует произвести более 7 миллионов FPV-дронов в 2026 году, – Сырский

Когда Россия сможет развернуть десятки тысяч роботов и что ей для этого нужно?

Самым распространенным российским НРК остается "Курьер" – платформа, которая используется уже несколько лет и ориентирована преимущественно на инженерные и логистические задачи: перевозка боекомплекта, амуниции, строительных материалов для обустройства позиций. На части машин россияне пытаются устанавливать крупнокалиберные пулеметы НСВТ "Утес" калибра 12,7 мм, однако масштабного боевого применения это пока не приобрело, говорит Порицкий.

Ключевая слабость вражеских НРК – радиус управления. Если украинские операторы способны управлять своими комплексами на расстоянии от 50 до 100 километров и более, то российские системы уверенно работают только на 3–5, максимум 10 километров. Это заставляет операторов находиться непосредственно вблизи машины, что существенно повышает их риски и ограничивает тактические возможности,

– объяснил Порицкий.

По словам Порицкого, большинство российских НРК управляются так же, как это делали украинцы с роботами в 2024 году – с простого малого пульта.

В то же время ситуация может измениться. Россия, по данным руководителя DevDroid, активно пытается реализовать решение на основе спутниковой связи, что откроет возможность для масштабирования – подобно тому, как это произошло с "Шахедами". В таком сценарии количество вражеских НРК может вырасти до десятков тысяч единиц.

Отдельный вопрос – компонентная база. Порицкий отметил, что как украинские, так и российские НРК в значительной степени зависят от китайских комплектующих. Это делает невозможным полное отмежевание любой из сторон от технологической цепочки, где доминирует Китай.

Какие вызовы для развития НРК?

Украина имеет амбициозные планы – законтрактовать 25 тысяч наземных роботизированных комплексов до первого полугодия 2026 года, с акцентом на увеличение дальности, скорости и полуавтономности.