Куда же без Китая: "Флеш" рассказал о новых компонентах, найденных в "Шахедах"

В "Шахедах" появились новые китайские системы наведения на радиосигнал. Так, роль КНР в технологической поддержке России растет.

О содержимом вражеского дрона Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в своих соцсетях.

Какие компоненты были найдены в "Шахеде"?

Советник министра обороны рассказал, что нашел интересные и неожиданные элементы в российском беспилотнике.

Блок был изготовлен в 2023 году в России. Он состоит из платы электропитания и платы обработки радиосигналов. Микросхема AD9684 преобразует аналоговый сигнал с двух антенн в цифровой. Затем он обрабатывается китайским микропроцессором BMTI (Пекинским институтом микроэлектронных технологий). Также он нашел систему наведения на радиосигнал и предположил для чего она нужна.

Маркировка ПРГС обычно означает пассивную радиолокационную головку самонаведения. Проще говоря, на "Шахеде" была установлена система наведения на радиосигнал. На какой именно – непонятно. Что такого важного могут искать "Шахеды" на основе радиосигналов? Мне на ум приходят только наши РЛС (радиолокационные системы – 24 Канал),

ПРГС – Пассивная радиолокационная головка самонаведения / Фото "Флеш"



Детали российского "Шахеда" / Фото "Флеш"



"Флеш" показал начинку российских "Шахедов" / Фото "Флеш"



Как выглядят детали вражеских дронов / Фото "Флеш"

Что известно о помощи Китая России?

С начала полномасштабного вторжения регулярно появлялись сообщения об активной помощи Китая российской агрессии. По данным СМИ, именно он предоставляет станки для производства той же ракеты "Орешник".

Как сообщал The Telegraph, кроме оборудования, Китай поставляет различные компоненты, которые являются запрещенными к экспорту в Россию западными странами. Среди них:

микрочипы и платы памяти для высокоточного оружия и истребителей;

РЭБ на 97 миллионов долларов;

телескопические прицелы и измерительные приборы для тестирования вооружения.

Обратите внимание! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что именно благодаря Китаю Россия нарастила производство ракетного вооружения. Китайские специалисты помогают совершенствовать российское оружие, которое теперь летит точнее.

Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. Истощение Украины и Запада и увеличение зависимости России дают возможность КНР наращивать свое влияние в мире.

