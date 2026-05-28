28 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швецию. В ходе встречи стало известно, что Швеция передает Украине 16 истребителей Gripen.

Также Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества. Об этом заявили президент Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции.

Читайте также Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят, на что способны и лучше ли F-16

Что известно о передаче истребителей Gripen?

Зеленский сообщил, что соответствующие договоренности были достигнуты в конце 2025 года. Он отметил, что шведские самолеты усилят украинский воздушный флот и нашу оборону.

Важно, что Gripen – это многоцелевые истребители шведского производства, которые считаются одними из самых современных боевых самолетов Европы в своем классе.

Президент выразил надежду, что первые истребители поступят в Украину уже в течение следующих 10 месяцев.

"Мы будем со своей стороны делать все возможное и очень рассчитываем на это... Это очень весомая для нас поддержка", – отметил Зеленский.

Он отметил, что эти самолеты будут с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в частности, защиты от российских управляемых авиабомб.

Кроме этого, Украина также готова сама покупать Gripen. Всего в планах 150 единиц.

Так, напомним, что накануне, 27 мая, на уровне Евросоюза, а 28 мая и в Верховной Раде окончательно приняли решение для пакета европейской поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро.

Президент Зеленский выразил парламентариям благодарность за оперативную ратификацию. По его словам, это одно из важнейших голосований, которое демонстрирует конструктивность совместной работы и "готовность слышать друг друга".

Он также ранее уже сообщал, что есть уже есть конкретная дата первого транша.