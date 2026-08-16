Главной угрозой для Украины в ближайшее время может стать запуск Россией собственного аналога спутниковой системы Starlink – "Рассвет". Это позволит противнику управлять беспилотниками в режиме реального времени и наносить онлайн-удары по всей территории нашего государства.

На разработку эффективных мер противодействия, в частности систем радиоэлектронной борьбы, у украинских специалистов есть всего 5–6 месяцев. Об этом рассказал советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" в эфире телемарафона.

В чем опасность российского "Рассвета"

В настоящее время терминалы компании SpaceX не функционируют над территорией России из-за соответствующих ограничений на предоставление услуг. Однако создание россиянами собственной спутниковой сети кардинально изменит ситуацию, позволив им беспрепятственно координировать атаки.

Для срыва вражеских планов украинская сторона уже применяет комплексный подход. Первым шагом является усиление санкционного давления и физические атаки на места производства ракет-носителей. Спрятать такие масштабные предприятия под землей значительно сложнее, чем заводы по сборке самих спутников.

Главная же ставка делается на средства радиоэлектронной борьбы. Украинские разработчики уже начали создавать системы, способные подавлять российские космические аппараты "Рассвет" по тому же принципу, по которому враг сейчас глушит украинскую связь. Эти комплексы должны прикрывать не только линию фронта, но и тыловые районы, а также объекты критической инфраструктуры.

Состояние российской спутниковой группировки

Для минимального функционирования новой системы связи стране-агрессору необходимо вывести на орбиту от 200 до 300 аппаратов.

На данный момент российская группировка насчитывает около 40 единиц. Темпы развертывания остаются относительно медленными: в марте было запущено 16 спутников, а несколько недель назад – еще 20.

Хотя Россия сохраняет статус космической державы и обладает собственными ракетами-носителями, быстрое масштабирование сети требует значительных мощностей.

"Они будут пытаться запустить 100 или 200 спутников в этом году (2026 – 24 Канал), но я скептически к этому отношусь, потому что для этого нужны ресурсы. Это очень затратный и технически сложный процесс", – констатирует спикер.

Напомним, что 15 августа ракеты поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Это одно из ключевых предприятий, производящих ракеты-носители, которые используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов. В частности, "Союз-2.1б" участвует в развертывании "Рассвета".