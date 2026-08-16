Комментируя в эфире 24 Канала атаку на РКЦ "Прогресс" в России, авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что тех нескольких десятков спутников в рамках проекта "Рассвет" достаточно лишь для проведения определенных исследований, тестов и проверки самой технологии доработки.