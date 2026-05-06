Нужна всему миру, – британский полковник отметил уникальную украинскую разработку

Украина является мировым специалистом в сфере ведения войны дронами. В украинских разработках заинтересованы разные страны, в частности, на Ближнем Востоке. Поэтому усилия Киева в поддержку стран Персидского залива принесут пользу нашему государству.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон озвучил 24 Каналу мнение, что Украина имеет возможность предложить странам Ближнего Востока соглашения в сфере технологий дронов, их эксплуатации. Также ключевой в войне является украинская ПВО, которая также вызывает восхищение у мира.

Читайте также Продержится ли Украина: FP спрогнозировало, что будет с военной помощью США

Какую пользу это принесет Украине?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что сейчас США сосредоточены на Ближнем Востоке. Поэтому это означает, что, вероятно, будет меньше американского оружия, которое Европа и страны НАТО смогут купить для Украины. Это вызывает беспокойство.

Однако все усилия Киева на Ближнем Востоке, нацелены на поддержку тех стран Персидского залива, которые оказались вовлеченными в эту войну, принесут Украине только пользу в долгосрочной перспективе. Россия испытывает трудности, когда для украинского правительства представляется разумным шагом привлечь как можно больше союзников,

– объяснил он.

С Ближнего Востока будут поступать средства на восстановление, поэтому нынешние шаги по их поддержке вполне логичны. В частности, Катар и Саудовская Аравия в ответ будут инвестировать значительные средства на восстановление Украины, когда война завершится.

На данный момент Украина действительно является мировым специалистом в сфере ведения войны дронами. Адаптация и развитие этих возможностей в течение четырех с половиной лет войны действительно поставили Украину в роль абсолютного эксперта. Мы понимаем объем технологий и возможностей в сфере беспилотников, которые развивает Украина,

– подчеркнул британский полковник.

Наряду с наступательными возможностями беспилотников ПВО также стала ключевой в войне в Украине. Инновационные методы, которые украинские войска разработали для сбивания других дронов и ракет, являются ведущими в мире. Государства Ближнего Востока также стремятся получить эту технологию.

Интересно, что доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий сказал, чем для Украины выгодно сотрудничество со странами Ближнего Востока. По его мнению, это уже можно считать прорывом на мировом уровне. В частности, это очень меняет отношение к Украине, поэтому важно правильно построить стратегию сотрудничества.

Поэтому сейчас Украина экспортирует безопасность и военные возможности. Развитие украинской индустрии беспилотников при активном участии европейских стран НАТО является новой и перспективной отраслью.

Эта отрасль обеспечит Украине прочные позиции не только сейчас, но и когда достигнут мирного соглашения и установят мир в Европе. Уверен, что все страны мира отчаянно будут стремиться получить украинские технологии дронов для собственных нужд в целях обороны и безопасности,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока: что известно?

В конце марта 2026 года Владимир Зеленский объяснил, как Украина сотрудничает с Ближним Востоком по защите от "Шахедов". США, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт обратились к нашему государству за помощью в отражении иранских атак. Украинские специалисты отправились на места, где оценивают ситуацию и делятся опытом.

Также президент Украины рассказал, чем занимаются украинские специалисты на Ближнем Востоке. В частности, там работают специалисты по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе. Они консультируют по защите стратегической инфраструктуры, энергетики, гражданского населения.

Кроме того, украинский лидер заявлял, что Украина может предоставить партнерам дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ПВО Patriot. Зеленский добавил, что партнеры с Ближнего Востока, Европы и США обращались в Киев с запросом на экспертизу.