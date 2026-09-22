Новые украинские дроны-перехватчики начали успешно сбивать самые быстрые реактивные БПЛА, – BI

Украинские военные развернули новые высокоскоростные беспилотники-перехватчики Sting S для уничтожения российских реактивных ударных дронов "Герань-5" и "Герань-4". В ходе боевых испытаний отечественные аппараты уже успешно уничтожили несколько новейших вражеских БПЛА и сбили около десятка скоростных целей.

Как сообщает издание Business Insider, разработкой нового беспилотника занимается украинская компания Wild Hornets.

Что известно о новом БПЛА Sting S

По данным Воздушных сил ВСУ, в августе Россия запустила по территории Украины 2800 реактивных беспилотников, тогда как в июне их количество составляло 350 единиц. Из-за появления реактивных двигателей у дронов противника уровень их перехвата стандартными средствами снизился с 90% до 60%.

Новый Sting S является развитием популярного перехватчика Sting, который производит компания Wild Hornets. В настоящее время аппарат проходит боевые испытания, а после их завершения компания планирует начать его серийное производство.

Подразделение тактической противовоздушной обороны уже применило модель Sting S против реактивного дрона "Герань-5", который по своим характеристикам и внешнему виду напоминает малогабаритную крылатую ракету.

Большинство вражеских аппаратов уничтожается с помощью системы дистанционного управления Hornet Vision Ctrl, что позволяет операторам работать с безопасного расстояния.

Себестоимость предыдущих поколений аппаратов Sting составляла несколько тысяч долларов, что в разы дешевле целей, которые они уничтожают.

Параллельно бойцы военной контрразведки СБУ применяют другой новый перехватчик с дельтаобразным крылом, о котором ранее сообщал президент Владимир Зеленский. Этот аппарат неизвестного производителя также подтвердил свою эффективность, уничтожив новейшую вражескую цель.

Напомним, что в Украине также создали и успешно испытали беспилотный комплекс "Зорелит v5" от компании "Влучник".

Этот перехватчик разгоняется до 416 километров в час, имеет дальность полета до 47 километров и рассчитан на поражение дронов "Герань-3" и "Герань-4" непосредственно на маршруте их полета.