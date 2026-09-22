Як повідомляє видання Business Insider, розробкою нового безпілотника займається українська компанія Wild Hornets.

Що відомо про новий БпЛА Sting S

За даними Повітряних сил ЗСУ, у серпні Росія випустила по території України 2800 реактивних безпілотників, тоді як у червні їхня кількість становила 350 одиниць. Через появу реактивних двигунів у дронів ворога рівень їхнього перехоплення стандартними засобами знизився з 90% до 60%.

Новий Sting S є розвитком популярного перехоплювача Sting, який виробляє Wild Hornets. Наразі апарат проходить бойові випробування, а після їх завершення компанія планує розпочати його масове виробництво.

Підрозділ тактичної протиповітряної оборони уже застосував модель Sting S проти реактивного дрона "Герань-5", який за своїми характеристиками та зовнішнім виглядом нагадує малогабаритну крилату ракету.

Більшість ворожих апаратів знищують за допомогою системи дистанційного керування Hornet Vision Ctrl, що дозволяє операторам працювати з безпечної відстані.

Собівартість попередніх поколінь апаратів Sting становила кілька тисяч доларів, що в рази дешевше за цілі, які вони знищують.

Паралельно бійці військової контррозвідки СБУ застосовують інший новий перехоплювач із дельтаподібним крилом, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. Цей апарат невідомого виробника також підтвердив свою ефективність, знищивши новітню ворожу ціль.

Нагадаємо, що в Україні також створили та успішно випробували безпілотний комплекс "Зореліт v5" від компанії "Влучник".

Цей перехоплювач розганяється до 416 кілометрів на годину, має дальність польоту до 47 кілометрів та розрахований на ураження дронів "Герань-3" і "Герань-4" безпосередньо на маршруті їхнього польоту.