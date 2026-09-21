Як повідомляє спеціалізоване видання "Мілітарний", новий безпілотний комплекс позиціонується передусім як засіб знищення повітряних цілей безпосередньо на маршруті їхнього польоту. Апарат підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики під час повного циклу внутрішніх випробувань.

Які особливості дрона?

Максимальна дальність польоту перехоплювача на одному заряді становить до 47 кілометрів, а за крейсерської швидкості близько 200 кілометрів на годину тривалість перебування в повітрі сягає 17 хвилин. Конструкція розрахована на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів.

Зореліт v5 пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська. Ми відкриті до прямих контрактів із військовими частинами вже сьогодні, а після кодифікації зробимо виріб доступним і через єБали,

– зазначив директор ТОВ "Влучник" Степан Радібог.

Штучний інтелект та знищення реактивних безпілотників

Розробка розрахована на боротьбу з розвідувальними безпілотниками, ворожими апаратами "Гербера" і "Герань-2", а також швидкісними реактивними БпЛА "Герань-3" і "Герань-4". Висока швидкість дозволяє перехоплювати цілі, крейсерська швидкість яких досягає 300 – 350 кілометрів на годину.

Комплекс може додатково оснащуватися системою автоматичного виявлення та підсвічування цілі із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту. Також розробники передбачили автоматичне доведення перехоплювача на фінальній ділянці польоту last mile.

Окремою опцією є інтеграція із системою SkyMap, яка забезпечує автоматичний вихід у район перебування цілі та побудову оптимальної траєкторії з урахуванням витрати батареї. Виробник також передбачив можливість віддаленого керування та передачі відео через інтернет.

Базова комплектація включає поворотний механізм камери, систему керування ELRS із вибором робочого діапазону, відеопередавач потужністю 2,5 Вт і плату ініціації бойової частини з дистанційним підривом. Перехоплювач створили на основі попередньої версії "Зореліт v4", яка вже має досвід успішного бойового застосування та отримала номенклатурний номер НАТО.



"Зореліт 5v" / ТОВ "Влучник"

Перехоплювачі нового покоління в силах оборони

Перед відправленням замовнику кожен виріб проходить контрольний обліт із збереженням відеозапису випробування та маркуванням комплектуючих. Це дозволяє відстежувати якість конкретної збірки.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше президент Володимир Зеленський заявляв про успішні випробування українських перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Крім того, на фронті активно тестують інші високошвидкісні розробки, зокрема дрон Sting S, який уже знищив понад десяток ворожих реактивних БпЛА.