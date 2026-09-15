Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про успішне випробування ще одного українського перехоплювача російських реактивних дронів.

"Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час,

– заявив Зеленський.

Участь у робочій нараді також взяв міністр оборони Євгеній Хмара. Сторони визначили пріоритетні цілі для наступних військових операцій, необхідні для цього засоби та заходи підготовки.

Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії,

– додав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова до деескалаційних кроків, якщо партнери забезпечать надійний захист критичної інфраструктури від російських атак.