Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Какие подробности пока известны?

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил Владимиру Зеленскому об успешных испытаниях нового украинского перехватчика, предназначенного для борьбы с российскими реактивными дронами.

"Шахед" был успешно сбит, но необходимо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем – еще нужно время. Благодарю разработчиков за активность,

– говорится в сообщении.

Также во время доклада обсудили дальнейшие военные операции Украины и развитие дальнобойных возможностей. Президент вместе с Евгением Хмарой и Михаилом Драпатым определил следующие приоритетные цели.

Помимо вышеупомянутого, Владимир Зеленский также отметил, что результаты украинских ударов по российской нефтяной отрасли уже значительны. По его словам, это усиливает возможности Киева в дипломатии.

В то же время он заявил, что Украина готова и в дальнейшем предпринимать шаги по деэскалации, но партнеры должны обеспечить выполнение Россией ее обязательств в отношении ударов по критической инфраструктуре "долгосрочно и надежно".

Кстати, авиаэксперт Константин Криволап пояснял, что противник значительно модернизировал производство реактивных БПЛА и смог быстро выйти на высокие темпы выпуска при поддержке Китая, который поставляет необходимое оборудование.