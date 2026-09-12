Украина ищет и внедряет эффективные и более дешевые средства для их уничтожения. Авиаэксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу об особенностях новых российских беспилотников и способах противодействия.

Как Россия нарастила производство и какова цель атак?

По словам авиаэксперта, ключом к защите неба является сочетание истребительной авиации, средств обнаружения и новых дронов-перехватчиков. Враг значительно модернизировал производство и смог быстро выйти на высокие темпы выпуска при поддержке Китая, который поставляет необходимые двигатели и сетевое оборудование.

Если раньше оккупанты запускали преимущественно классические "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания, то теперь массово переходят на реактивные модификации.

Уровень сбиваемости достаточно высок, превышает 80%, но просто каждый день их летает в среднем почти 100 штук, потому что россияне уже вышли в этой цепочке на производство до 3 000 в месяц. Ежедневно может быть до 100 единиц,

– Криволап, авиаэксперт.

Эксперт отметил, что противник стремится "завалить" украинскую противовоздушную оборону разнообразными скоростными целями, чтобы пробить ее и наносить удары по гражданским объектам, энергетике и АЗС. Это свидетельствует о существенном изменении тактики врага, который пытается усилить психологическое давление на население.

Как противодействовать реактивным дронам: смотрите видео

Чем Украина уничтожает реактивные БПЛА?

На данный момент основным средством перехвата вражеских реактивных дронов остается украинская истребительная авиация. Однако использование дорогостоящих ракет для истребителей против массовых беспилотников истощает запасы, поэтому Украине необходимы более доступные и массовые решения.

Дрон нужно перехватывать дроном, потому что средство поражения должно быть дешевле, чем средство нападения. Основным средством, я думаю, станет реактивный дрон-перехватчик,

– авиаэксперт.

Кроме того, реактивные дроны-перехватчики можно поднимать на легкомоторные самолеты, которые будут патрулировать конкретное воздушное пространство и перехватывать вражеские цели на встречных курсах.

Ранее авиационный эксперт также отмечал, что последние попадания по гражданской инфраструктуре могут свидетельствовать об усовершенствовании россиянами системы управления дронами непосредственно над городом с помощью беспилотников-ретрансляторов.