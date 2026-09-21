Как сообщает специализированное издание "Милитарный" , новый беспилотный комплекс позиционируется прежде всего как средство уничтожения воздушных целей непосредственно на маршруте их полета. Аппарат подтвердил заявленные тактико-технические характеристики в ходе полного цикла внутренних испытаний.

Каковы особенности дрона?

Максимальная дальность полета перехватчика на одном заряде составляет до 47 километров, а при крейсерской скорости около 200 километров в час продолжительность нахождения в воздухе достигает 17 минут. Конструкция рассчитана на установку боевой части массой от 300 до 600 граммов.

"Зорелит v5" прошел полный цикл испытаний и готов к поставке в войска. Мы открыты для прямых контрактов с воинскими частями уже сегодня, а после кодификации сделаем изделие доступным и через "еБалы",

– отметил директор ООО "Влучник" Степан Радибог.

Искусственный интеллект и уничтожение реактивных беспилотников

Разработка рассчитана на борьбу с разведывательными беспилотниками, вражескими аппаратами "Гербера" и "Герань-2", а также скоростными реактивными БПЛА "Герань-3" и "Герань-4". Высокая скорость позволяет перехватывать цели, крейсерская скорость которых достигает 300–350 километров в час.

Комплекс может дополнительно оснащаться системой автоматического обнаружения и выделения цели с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Также разработчики предусмотрели автоматическое доведение перехватчика на финальном участке полета (last mile).

Отдельной опцией является интеграция с системой SkyMap, которая обеспечивает автоматический выход в район нахождения цели и построение оптимальной траектории с учетом расхода заряда батареи. Производитель также предусмотрел возможность удаленного управления и передачи видео через интернет.

Базовая комплектация включает поворотный механизм камеры, систему управления ELRS с выбором рабочего диапазона, видеопередатчик мощностью 2,5 Вт и плату инициирования боевой части с дистанционным подрывом. Перехватчик создан на основе предыдущей версии "Зорелит v4", которая уже имеет опыт успешного боевого применения и получила номенклатурный номер НАТО.



"Зорелит 5v" / ООО "Влучник"

Перехватчики нового поколения в силах обороны

Перед отправкой заказчику каждое изделие проходит контрольный облет с сохранением видеозаписи испытания и маркировкой комплектующих. Это позволяет отслеживать качество конкретной сборки.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о успешных испытаниях украинских перехватчиков против российских реактивных дронов. Кроме того, на фронте активно тестируются другие высокоскоростные разработки, в частности дрон Sting S, который уже уничтожил более десятка вражеских реактивных БПЛА.