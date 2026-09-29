В Украине всего за 10 дней разработали уникальную технологию десантирования НРК с дронов

В Украине разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять высокоточное десантирование боевого робота на десятки километров от ЛБЗ с помощью дронов. Над этим работали бойцы батальона НРК Alter Ego, входящего в состав 93-й отдельной механизированной бригады.

Подробности рассказали в Brave1.

Что известно о технологии десантирования НРК с дронов

Системы, в которых один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials", то есть "сумчатые". Над подобными решениями в США работали более 30 лет, но так и не довели их до боевого применения.

На данный момент это уникальная для Украины тактика применения, которую освоили лишь несколько подразделений.

Alter Ego разработала собственный специализированный НРК "Десантник" и решение для точного сброса с бомбардировщика. Весь процесс от идеи до боевого применения занял 10 дней,

– рассказали в Brave1.

На счету "Десантника" уже есть подтвержденные поражения, в частности, укрытия и личный состав противника.

Уникальная технология десантирования НРК с дронов: смотрите видео

Напомним, что на днях Силы обороны уже рассказывали о инновационном подходе к использованию наземных роботизированных комплексов во время наступательной операции "Вивальди". Третий армейский корпус впервые в истории десантировал НРК в тыл россиян. Новую тактику военные назвали "Грифон".